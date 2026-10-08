در برخورد یک خودرو سواری با تریلی در بلوار کربلا شهر اراک، یک نفر جان باخت و ۲ سرنشین هم مصدوم شدند.

سانحه رانندگی در بلوار کربلا و برجای ماندن سه فوتی و مصدوم در اراک

سانحه رانندگی در بلوار کربلا و برجای ماندن سه فوتی و مصدوم در اراک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی اعلام کرد: در پی گزارش تلفنی ساعت ۱۲:۵۷ امروز به سامانه ۱۱۵ مبنی بر برخورد یک دستگاه پژو پارس با تریلی در بلوار کربلا، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس سنجان و معدنی املاح به محل حادثه اعزام شدند.

در این حادثه، یک خانم حدوداً ۶۰ ساله به دلیل شدت جراحات وارده در صحنه جان باخت و دو مصدوم دیگر پس از دریافت اقدامات لازم توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی، به بیمارستان حضرت ولیعصر (ع) اراک منتقل شدند.