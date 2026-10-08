برای نخستین بار در کشور ، سرای ورزش‌های روستایی ، عشایری و بومی محلی در کرج افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، رئیس هیئت ورزش‌های روستای عشایری و بومی محلی استان گفت: برای نخستین بار ۱۲۰ ورزش بومی محلی استان البرز احیا شده و در قالب دو کتاب به چاپ رسیده است .

آقای رضاخانی افزود: استان البرز به عنوان استان پایلوت در ورزش روستایی ، عشایری و بومی محلی انتخاب شده و تنها استانی است که سرای ورزش‌های روستایی عشایری محلی در آن ایجاد شده است .

وی افزود: برای ایجاد این سرای ورزشی ، ۷۰ میلیارد ریال از اعتبارات وزارتخانه ؛ درآمدهای غیر دولتی هیئت و کمک‌های فدراسیون صرف شده است.

رئیس فدراسیون ورزش‌های روستایی عشایری و بومی محلی هم گفت: این سرای ورزشی با هدف کمک به برگزاری رویدادهای ملی در استان البرز ایجاد شده است و در صورت حمایت مسئولان استان‌ها ، پس از استان البرز به تدریج سرای ورزش‌های روستای عشایری و بومی محلی در دیگر استان‌های کشور نیز ایجاد می‌شود.

پسندیده افزود: یکی از مهمترین اهداف ما در کنار احیای ورزش‌های بومی محلی ؛ این است که بتوانیم فرهنگ و هویت زندگی روستایی را بهبود ببخشیم و قرار است از این پس در این سرای ورزشی ، انواع ورزش‌های بومی محلی و روستایی عشایری کشور و استان با حضور ورزشکاران این رشته‌ها برگزار شود.