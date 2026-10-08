سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: ما محکوم به پیروزی هستیم و آنها نیز برای فرار از پایین جدول باید تلاش کرده تا ما را متوقف کنند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی تارتار در نشست خبری پیش از دیدار مقابل صنعت نفت آبادان در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: اصلاً دوست نداشتیم در این شرایط مقابل صنعت نفت قرار بگیریم. کادرفنی صنعت نفت سال‌های سال بازیکنان من بودند و بعد از آن هم سابقه همکاری داشتیم. محمد نوری، حسین پاشایی، حسین نورمحمد و... از بازیکنان و همکاران خوب من بودند. الان هم می‌توانند کار را برای ما سخت کنند، چون کاملاً با تفکرات ما آشنا هستند.

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: ما محکوم به پیروزی هستیم و آنها هم برای فرار از پایین جدول باید تلاش کنند تا ما را متوقف کنند. برای آنها به غیر از بازی فردا آرزوی موفقیت می‌کنم. مطمئن هستم اگر به این کادر اعتماد شود، می‌توانند در آینده مشکلات نفت را در بخش فنی حل کنند. با تیمی بازی داریم که بازیکنان خوبی دارد. تیم آنها دیر شکل گرفت، اما تعطیلات به تیم‌هایی مثل نفت کمک کرد تا به انسجام برسند.

او بیان کرد: نفتی‌ها می‌خواهند از انتهای جدول خارج شوند و ما هم باید بدانیم روز آسانی نخواهیم داشت. به دلیل بازی‌های تیم فوتبال امید و تیم ملی بزرگسالان، خیلی از بازیکنان‌مان را در اختیار نداشتیم، اما در یک هفته اخیر تیم کامل شده و بازی دوستانه خوبی هم مقابل گل‌گهر انجام دادیم. فردا هر طور شده باید برنده باشیم و بازیکنان کاملاً توجیه هستند.

سرمربی پرسپولیس درباره تعطیلی لیگ به دلیل فیفادی توضیح داد: شرایط خوبی داشتیم و این وقفه به تیم ما آسیب زد، چون نفرات‌مان را در اختیار نداشتیم. اگر با تمام نفرات تمرین می‌کردیم، قطعاً می‌توانستیم شروع بهتری داشته باشیم. با این حال، بازیکنان شناخت خوبی از کادرفنی پیدا کرده‌اند و فکر نمی‌کنم به غیر از مصدومیت یکی، دو بازیکن، مشکل خاصی داشته باشیم.

تارتار در خصوص نتایج تیم فوتبال امید و تیم ملی تصریح کرد: خیلی درباره این مسئله صحبت نمی‌کنم. آنقدر کار در پرسپولیس سخت است و باید آنقدر زمان بگذاریم که شاید نتوانیم درباره تیم دیگری صحبت کنم. در رابطه با تیم امید، به نظرم یکی از بهترین نسل‌های جوان‌مان را سوزاندیم. بازیکنان بهترین کیفیت را داشتند و نتایج و کیفیت بازی‌ها فاجعه بود. در همین حد صحبت می‌کنم، چون فردا بازی بسیار مهمی داریم.

وی اضافه کرد: در خصوص تیم ملی باید بگویم، هم بد بازی می‌کنیم و هم بد نتیجه می‌گیریم. در کنار اینها به یکسری مسائل اشاره می‌کنیم، مثل شرایط سخت کشور که هیچ وقت نمی‌توانیم میزبان باشیم. مدام با ازبکستان بازی می‌کنیم که به غیر از اینکه شخصیت تیم‌مان پایین بیاید، چیز دیگری نداشته است. این مشکلات به تیم ملی آسیب می‌زند. بحث مشکلات فنی تیم ملی و ترکیب نیز هست. ترجیح می‌دهم درباره این مسائل با کادرفنی تیم ملی در جلسه خصوصی صحبت کنم، بحث کشورمان هست و کادرفنی باید مشکلات را برطرف و تیم ملی را درست کنند. سعی می‌کنم هفته آینده نشستی با کادرفنی تیم ملی داشته باشم. خودم این درخواست را می‌کنم تا کمک کنم. اینکه در رسانه مشکلات را بگویم، کمکی به تیم ملی نمی‌کند، بنابراین با کادرفنی باید نشست جداگانه‌ای داشته باشم.

تارتار در رابطه با آشفتگی فوتبال ایران و حضور افراد غیر فوتبالی در راس کار گفت: درباره مدیران نمی‌توانم صحبتی انجام دهم. از آن روزی که درباره تنش‌ها صحبت کردم، تاثیرش را گذاشت و شرایط مربیان بهتر شد. در این مدت آرامش بیشتری حاکم شده است. در کنار اینها برخورد‌های انضباطی نیز تاثیرگذار است. همه باید در آرامش تیم‌شان را رهبری کنند.

وی با اشاره به برخی مشکلات در فوتبال ایران تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که فوتبال ما دارد، تعطیلی‌هاست. پس از جنگ تحمیلی، لیگ ۴، ۵ ماه تعطیل شد. لیگ امسال در حال حاضر یک ماه تعطیل بود و قرار است به خاطر جام ملت‌های آسیا نیز یک ماه تعطیل شود. این چه کمکی به فوتبال ما می‌کند؟ آقایان مسئول، آقای مهدی تاج که در راس فدراسیون هستید، به چه علت لیگ را تعطیل می‌کنید؟ مگر شرایط کشورمان عادی است که بازی‌های تدارکاتی خوب بگذارید؟ باید لیگ پویا داشته باشید و جام حذفی را برگزار کنید. در تعطیلی ۵۰ روزه نمی‌توانیم چهار مرحله جام حذفی را برگزار کنیم؟ مدام صحبت از جوانگرایی می‌شود، باید در این موقع بازی دهیم. به چه علت باید مسابقات حذفی را برگزار نکنید؟ چرا به جوانی که در لیگ برتر و پایین‌تر قرار دارد، کمک نمی‌کنید؟ امیرحسین محمودیِ جوان سال قبل بازی کرد و به تیم ملی بزرگسالان رفت.

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: اگر مسابقات جام حذفی در تعطیلات نیم فصل برگزار شود، فوتبال کشورمان سود می‌برد. خواهش می‌کنم به هیچ عنوان مسابقات حذفی را لغو نکنید. ما که نمی‌توانیم بازی‌های تدارکاتی برگزار کنیم، حداقل در داخل کشورمان فوتبال پویایی داشته باشیم. چرا لیگ باید پشت سر هم تعطیل شود. تعطیلی، تعطیلی و تعطیلی، این چه کمکی می‌کند؟ مردم دوست دارند مسابقات را ببینید. برگزاری بازی‌ها از نظر اجتماعی به کشورمان کمک می‌کند. خواهش می‌کنم مسابقات حذفی را بدون ملی‌پوشان برگزار کنند و هیچ اشکالی هم ندارد.

تارتار در مورد اینکه گفته می‌شود برگزار نشدن جام حذفی به دلیل درخواست کادرفنی تیم ملی است، اظهار داشت: جام حذفی به کادرفنی ارتباطی ندارد و به فدراسیون ارتباط دارد. خودمان نامه زدیم که حاضر هستیم بدون ملی‌پوشان بازی کنیم. مگر تیمی در جام حذفی سقوط می‌کند؟ مگر یک‌سال تیم قشقایی شیراز نیامد پرسپولیس را در جام حذفی حذف کرد؟ چند جوان معرفی شدند؟ جام حذفی جام شگفتی‌هاست و دلیلی ندارد حتما با ملی‌پوشان بازی برگزار شود. بگذارند جوان‌ها بازی کنند و دیده شوند. تعطیلی ۵۰ روزه لیگ به غیر از تفریح و مسافرت دیگران چه چیزی دارد؟ اگر می‌خواهید کمک کنید باید مسابقات رسمی برگزار کنید و در این شرایط است که جوان‌ها پیشرفت می‌کنند.