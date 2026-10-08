دبیر سومین رویداد منطقه بازی یزد از حضور ۱۵۰ نفر در این دوره خبر داد و گفت: این رویداد با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های حوزه بازی‌سازی در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سروش شهبازی، دبیر رویداد منطقه بازی یزد، با اشاره به برگزاری سومین دوره این رویداد اظهار کرد: این رویداد امسال برای سومین سال پیاپی برگزار می‌شود و در دو دوره گذشته مجموعاً ۲۵۰ نفر در آن شرکت کرده‌اند.

وی افزود: تاکنون پنج تیم بازی‌سازی مستقل از دل این رویداد معرفی شده‌اند که از نظر شکل‌گیری تیم‌های مستقل بازی‌سازی، تجربه‌ای کم‌نظیر در کشور محسوب می‌شود.

شهبازی ادامه داد: امسال نیز تاکنون ۱۵۰ نفر در این رویداد شرکت کرده‌اند و نفرات برتر در مراسم اختتامیه معرفی خواهند شد.

دبیر رویداد منطقه بازی یزد گفت: این رویداد در حوزه‌های برنامه‌نویسی رایانه و هنر و گرافیک برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در این بخش‌ها به رقابت و تولید بازی می‌پردازند.

وی افزود: این رویداد از ۱۵ مهرماه آغاز شده و مراسم اختتامیه آن از ۲۷ تا ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

شهبازی خاطرنشان کرد: برترین‌های این رویداد برای ساخت و اجرای برخی طرح ها به شهرداری یزد معرفی می‌شوند و همچنین زمینه معرفی این تیم‌ها به مجموعه‌های خصوصی فعال در حوزه بازی‌سازی فراهم خواهد شد.