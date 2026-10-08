مسابقات تیراندازی جانبازان و بازنشستگان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران در سالن تیراندازی شهید پردال گچساران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ۳۳ نفر از جانبازان و بازنشستگان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران در دو بخش تفنگ و تپانچه و در مسافت ۱۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند.

این مسابقات با هدف ایجاد شور و نشاط، حفظ آمادگی جسمانی و تقویت روحیه رقابت و نشاط در میان جانبازان و بازنشستگان برگزار شد.

در پایان، محمد غلامی، لال احمد محمدی و نادر درودفر به ترتیب مقام‌های اول تا سوم این رقابت‌ها را کسب کردند.