مسابقات تیراندازی ماده ۱۰ متر در گچساران
مسابقات تیراندازی جانبازان و بازنشستگان شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران در سالن تیراندازی شهید پردال گچساران برگزار شد.
این مسابقات با هدف ایجاد شور و نشاط، حفظ آمادگی جسمانی و تقویت روحیه رقابت و نشاط در میان جانبازان و بازنشستگان برگزار شد.
در پایان، محمد غلامی، لال احمد محمدی و نادر درودفر به ترتیب مقامهای اول تا سوم این رقابتها را کسب کردند.
نفرات برتر این مسابقات با کسب جواز حضور در مرحله کشوری، نماینده شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران در رقابتهای کشوری خواهند بود.