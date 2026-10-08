جانفدایان اراکی در دویست و بیست و یکمین قرار شبانه که همزمان با سالروز طوفان الاقصی همراه بود، اتحاد داخلی و انسجام فکری جبهه مقاومت را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در دویست و بیست و یکمین شب قرار خودجوش مردم اراک، طنین اتحاد و ندای استقلال، از حسینیه ایران، در برابر دروغ‌های پوشالی استکبار بلند شد.

از یاد طوفان الاقصی و شکوه جبهه‌ مقاومت تا ستایش آرامش میادین در سایه‌ امنیت نیروی انتظامی، روایت یک حقیقت بزرگ است: ایران، نه با سلاح، که با اراده‌ای پولادین مردم، قدرت خود را به رخ جهانیان می‌کشد.

قرار شبانه مردم، از یک اجتماع داخلی فراتر رفت و با گرامیداشت سالروز طوفان الاقصی، به بستری برای طرح پیام استقلال، انسجام ملی و حمایت از مقاومت در منطقه تبدیل شد.