مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر از پیشرفت ۴۰ درصدی عملیات اجرایی سد «دهرود» در شهرستان دشتستان خبر داد و گفت: با تأمین مستمر منابع مالی، این پروژه تا نیمه سال آینده به مرحله آبگیری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ محمدی با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه برای منطقه دهرود و بخش ارم اظهار کرد: با توجه به خشکسالی‌های سال‌های اخیر، احداث این سد برای کاهش دغدغه‌های دیرینه کشاورزان، یکی از اولویت‌های اصلی شرکت آب منطقه‌ای است.

وی در خصوص ویژگی‌های فنی این پروژه گفت: سد دهرود از نوع بتنی CSG است که به دلیل استفاده از مصالح موجود در همان منطقه ساخت سد، علاوه بر انطباق کامل با محیط‌زیست، هزینه‌های اجرا را به طور چشمگیری کاهش داده است این سد با ارتفاع ۲۵ متر و حجم مخزن ۱۰ میلیون مترمکعب، می‌تواند نقش مهمی در پایداری منابع آبی بخش ارم ایفا کند.

محمدی با اشاره به روند اجرایی پروژه از ابتدای سال ۱۴۰۳ افزود: با وجود شرایط سخت جوی و گرمای بسیار شدید منطقه در ایام تابستان، کارگاه سد دهرود با تلاش شبانه‌روزی فعال بوده است تاکنون مراحل مهمی نظیر خاک‌برداری بدنه و بتن‌ریزی فرازبند تکمیل شده و عملیات اجرایی بر روی بدنه اصلی سد با سرعت مطلوبی در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز مبرم کشاورزان منطقه به منابع آبی مطمئن، تکمیل این سد نیازمند تأمین مالی مستمر و تأمین مصالح به‌ویژه سیمان است که امیدواریم با حمایت مسئولان استانی و ملی، این پروژه حیاتی طبق زمان‌بندی اعلام‌شده، تا نیمه سال آینده به بهره‌برداری برسد.

مجید بحرانی، نماینده مجری طرح سد دهرود با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه در منطقه دشتستان اظهار کرد: هدف اصلی از احداث سد دهرود، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و تأمین پایدار آب مورد نیاز کشاورزی در این منطقه است.

بحرانی افزود: با بهره‌برداری از این سد، آب مورد نیاز یک هزار و ۱۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی روستای دهرود سفلی تأمین خواهد شد.

وی با تأکید بر وضعیت بحرانی منابع آبی این منطقه تصریح کرد: روستای دهرود در محدوده دشت‌های ممنوعه و بحرانی قرار دارد که سالانه با حدود ۳ میلیون مترمکعب کسری مخزن آب زیرزمینی مواجه است.

نماینده مجری طرح سد دهرود خاطرنشان کرد: با احداث این سد، ۴.۹۲ میلیون مترمکعب آب برای اراضی کشاورزی تأمین می‌شود که علاوه بر رفع مشکلات آبی، زمینه تحول و توسعه اقتصادی و بهبود معیشت اهالی را فراهم خواهد کرد.

فرخنده‌پی مدیر پروژه سد دهرود هم با اشاره به نیروی انسانی و ماشین‌آلات مستقر در کارگاه بیان کرد: هم اکنون ۳۵ نیروی اجرایی در محل پروژه مشغول فعالیت هستند که این تعداد در پیک کاری به ۱۵۰ نفر خواهد رسید همچنین ۴۰ تا ۵۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین برای پیشبرد عملیات عمرانی در سایت مستقر شده‌اند.