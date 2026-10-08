معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه در حمایت از تولید داخل در صنعت لوازم خانگی هدفمند است و با انحصار مخالفیم.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، رضا انصاری درباره ممنوعیت واردات لوازم خانگی و ایجاد رقابت در این صنعت افزود: صنعت لوازم خانگی در کشور بطور کامل در اختیار بخش خصوصی است و حدود ۷۰ درصد داخلی سازی دارد که ۳۰ درصد باقیمانده بسیار کلیدی است و باید با حمایت وزارتخانه محقق شود.

وی اضافه کرد: تجربه بد و تلخی درباره حمایت از صنایع در حوزه خودروسازی داریم که این حمایت‌ها بدون زمان و غیر هدفمند صورت گرفت و نتوانست خاطره خوبی در ذهن مردم ایجاد کند.

انصاری گفت: ما در وزارت صمت نگاهمان این است که باید از صنعت لوازم خانگی حمایت کنیم، اما بصورت زمان دار، جهت دار و هدفمند، تا سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در یک دهه گذشته از بین نرود.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت افزود: ما با اقتصاد شبه دولتی مخالفیم و معتقدیم باید فضا برای بخش خصوصی واقعی باز شود تا صنعت به رشد و خودکفایی برسد.