\u0645\u062d\u0641\u0644 \u0646\u0648\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0646\u0633 \u0628\u0627 \u0642\u0631\u0622\u0646 \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0645\u0627\u0645\u0632\u0627\u062f\u06af\u0627\u0646 \u062d\u0644\u06cc\u0645\u0647 \u0648 \u062d\u06a9\u06cc\u0645\u0647 \u062e\u0627\u062a\u0648\u0646 \u0634\u0647\u0631\u06a9\u0631\u062f \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n