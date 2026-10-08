به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مرتضی پروانه اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح معنوی و ترویج مفاهیم نورانی کلام وحی در میان کارگران، تعاون‌گران و خانواده‌های ایشان، وزارت متبوع هجدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم را برگزار می‌کند. این رویداد فرصتی ارزشمند برای شناسایی استعداد‌های قرآنی و بهره‌گیری از آموزه‌های الهی در زندگی فردی و اجتماعی جامعه کارگری است.

وی با اعلام بازه زمانی ثبت‌نام افزود: متقاضیان گرامی برای شرکت در این دوره از مسابقات، از تاریخ ۵ مهرماه تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند با مراجعه به سامانه رسمی مسابقات به نشانی http://roshd۱۶.ir/quran۱۴۰۵/ نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند. با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته، در صورت استقبال متقاضیان، امکان تمدید مهلت ثبت‌نام به مدت یک هفته نیز وجود دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر در ادامه تأکید کرد: تمامی مراحل ثبت‌نام صرفاً از طریق سامانه مذکور انجام می‌پذیرد و متقاضیان عزیز باید از مراجعه به سایر لینک‌های غیررسمی خودداری کنند.

مرتضی پروانه در پایان با بیان اینکه اطلاع‌رسانی گسترده در سطح استان و تمامی شهرستان‌ها در دستور کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود واحد‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی استان بوشهر با بسیج امکانات خود و اطلاع‌رسانی در سطح کارگاه‌ها و مراکز تجمع کارگری، زمینه حضور حداکثری جامعه کار و تلاش استان را در این رویداد معنوی فراهم آورند تا شاهد درخشش بیش از پیش جامعه کارگری بوشهر در عرصه‌های قرآنی باشیم.