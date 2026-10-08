در آئین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن استان یزد، از ۴۵ واحد صنعتی و معدنی برتر، پیشکسوتان، کارآفرینان، واحد‌های فناور و دیگر فعالان این حوزه تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این مراسم با حضور مسئولان استانی و کشوری برگزار شد و در آن، ظرفیت‌ها، دستاورد‌ها و چشم‌انداز بخش صنعت و معدن استان یزد مورد بررسی قرار گرفت.

در این آیین از واحد‌های صنعتی و معدنی برتر، پیشکسوتان عرصه صنعت و معدن، کارآفرینان، واحد‌های فناور و دیگر فعالان و برگزیدگان این حوزه که در مسیر توسعه اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال استان نقش‌آفرینی کرده‌اند، تقدیر شد.

این مراسم با هدف پاسداشت تلاش‌ها و دستاورد‌های فعالان بخش صنعت و معدن و قدردانی از نقش آنان در توسعه اقتصادی استان یزد برگزار شد.

استاندار یزد در این نشست با قدردانی از تلاش صنعتگران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان، نقش بخش خصوصی را در حفظ اشتغال، تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی و تحقق مسیر توسعه یزد مهم و اثرگذار دانست.

محمدرضا بابایی با اشاره به تلاش فعالان بخش تولید اظهار کرد: کارآفرینان و صنعتگران استان در شرایط مختلف اقتصادی، برای حفظ نیروی کار و استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی تلاش کرده‌اند و اجازه نداده‌اند مشکلات موجود به از دست رفتن اشتغال منجر شود.

وی با اشاره به برنامه «یزد پایدار» افزود: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، تلاش شده است استان یزد در مسیر مشخصی از توسعه قرار گیرد؛ مسیری که در کنار حمایت از صنایع موجود، ایجاد و توسعه صنایع جدید را نیز دنبال می‌کند.