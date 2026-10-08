همایش پیاده‌روی همگانی با هدف گرامیداشت یاد و خاطره ۱۶۸ کودک شهید مدرسه شجره طیبه میناب، با حضور جمعی از مردم، خانواده‌ها، کودکان و نوجوانان در کرج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز البرز ، این همایش با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد و شرکت‌کنندگان با پیمودن مسیر تعیین‌شده، یاد و خاطره ۱۶۸ کودک شهید مدرسه شجره طیبه میناب را گرامی داشتند.

در این برنامه، کودکان، نوجوانان، خانواده‌ها، ورزشکاران و دیگر شرکت‌کنندگان در کنار یکدیگر حضور یافتند تا ضمن مشارکت در یک فعالیت ورزشی و اجتماعی، بر زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای کودک تأکید کنند.

شرکت‌کنندگان در این همایش با در دست داشتن پرچم و پلاکاردهای یادبود، یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب را گرامی داشتند و بر ضرورت انتقال این خاطره به نسل‌های آینده تأکید کردند.

برگزاری این برنامه همچنین فرصتی برای ترویج ورزش همگانی، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت همدلی میان مردم و خانواده‌های شهدای کودک بود.