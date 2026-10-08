رییس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به اهمیت حمایت از کودکان و فراهم کردن محیطی امن، شاد و سالم برای رشد آنها، بر ایجاد عادت‌های سلامت‌محور در دوران کودکی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی با اشاره به روز جهانی و هفته ملی کودک، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب و ادای احترام به خانواده‌های معظم این شهدا، اظهار کرد: امسال هفته ملی کودک با شعار «کودک سالم، شادی امروز، آینده فردا» برگزار می‌شود. هفته ملی کودک، فرصتی است برای یادآوری اهمیت حمایت از کودکان و فراهم کردن محیطی امن، شاد و سالم برای رشد و بالندگی آنان و فرصتی برای توجه بیشتر به سلامت و شادی کودکان است.

وی افزود: سال‌های نخست زندگی، دوره‌ای اثرگذار برای رشد جسمی، تکامل، شکل‌گیری پیوند‌های عاطفی و ایجاد عادت‌های سلامت‌محور است. مراقبت به موقع، تغذیه مناسب، محیط امن و تعامل پاسخگو با کودک می‌تواند فرصت شناسایی نیاز‌ها و خطر‌های قابل پیشگیری را فراهم کند. هفته ملی کودک فرصتی برای برجسته‌کردن این اولویت‌ها و نزدیک کردن پیام‌های سلامت به خانواده‌هاست.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان بیان کرد: کودکی، آغاز مسیر زندگی و دوره‌ای مهم برای شکل‌گیری سلامت جسم و روان است و توجه به سلامت، تغذیه مناسب، امنیت، آموزش و شادی کودکان، سرمایه‌گذاری برای ساختن آینده‌ای سالم و پویاست.

شریفی با اشاره به روزشمار هفته ملی کودک عنوان کرد: چهارشنبه ۱۵ مهر با عنوان مادر سالم، کودک سالم، پنجشنبه ۱۶ مهر با عنوان تغذیه سالم و حمایت از تغذیه با شیر مادر، جمعه ۱۷ مهر با عنوان محیط سالم، کودک سالم؛ شنبه ۱۸ مهر با عنوان مادر سالم، خانواده حمایتگر، کودک شاد، یکشنبه ۱۹ مهر با عنوان بازی با کودک، زمینه‌ساز رشد و تکامل، دوشنبه ۲۰ مهر با عنوان حمایت از حقوق کودک، حق هر کودک برای زندگی و رشد و تکامل و سه‌شنبه ۲۱ مهر با عنوان خانواده و جامعه حامی کودک تعیین شده‌اند.

وی توصیه کرد: مراقبت‌های دوره‌ای کودک را طبق برنامه دنبال کنید؛ اگر درباره رشد یا تکامل کودک نگرانی دارید، به نزدیک‌ترین مرکز خدمات سلامت مراجعه و با مراقبان سلامت مشورت کنید. تغذیه کودک را متناسب با سن و توصیه کارکنان سلامت تنظیم کنید؛ برای پرسش درباره مشکلات تغذیه با شیر مادر یا غذای کمکی از خدمات مشاوره شیردهی کمک بگیرید.

وی ادامه داد: روابط متقابل مادر و کودک (تکامل) را جدی بگیرید و با گفت‌و‌گو، قصه و بازی متناسب با سن کودک، فرصت تعامل گرم و یادگیری را برای وی فراهم کنید. برای ایمنی خانه حتما دارو‌ها و مواد شوینده را در محل قفل‌دار و دور از دسترس کودک نگه دارید و هرگز آنها را در ظرف خوراکی نریزید و کودک‌تان را هرگز تنها رها نکنید.

شریفی همچنین گفت: همچنین برای پیشگیری از خفگی، هنگام غذا خوردن کنار کودک بمانید و خوراکی را متناسب با سن و توانایی جویدن او آماده کنید. برای پیشگیری از حوادث حمل و نقل نیز کودک را در خودرو در صندلی مخصوص کودک قرار دهید و توجه کنید که در آغوش گرفتن کودک هرگز جایگزین مهار ایمن نیست.