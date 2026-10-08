برنده نوبل ادبیات ۲۰۲۶ امروز پنجشنبه اعلام و «آن کارسون» (Anne Carson) نویسنده، شاعر، مترجم و استاد ادبیات کلاسیک کانادایی به عنوان برنده انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در مراسم معرفی برندگان جایزه نوبل ادبیات ۲۰۲۶ که امروز پنجشنبه ۱۶ مهر برگزار شد، نام (Anne Carson) «برای آثار جسورانه و خلاقانه‌اش که در گفت‌وگویی بازیگوشانه با سنت کلاسیک، فرم‌های جدیدی برای ادبیات معاصر خلق کرده است.» اعلام شد.

«آن کارسون» (Anne Carson) نویسنده، شاعر، مترجم و استاد ادبیات کلاسیک کانادایی ، در تاریخ ۲۱ ژوئن ۱۹۵۰ (۳۱ خرداد ۱۳۲۹ شمسی) در تورنتو، انتاریو به دنیا آمد ، تحصیلات خود را در دانشگاه تورنتو در مقاطع کارشناسی (۱۹۷۴)، کارشناسی ارشد (۱۹۷۵) و دکتری (۱۹۸۱) در رشته ادبیات کلاسیک به پایان رساند و همچنین مدرکی از دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند دریافت کرد.

او سال‌هاست به تدریس ادبیات کلاسیک و تطبیقی در دانشگاه‌های برجسته‌ای مانند پرینستون، مک‌گیل و میشیگان مشغول است.

شهرت کارسون به دلیل سبک ترکیبی و ژانرشکن اوست؛ او در آثارش مرز‌های میان شعر، مقاله، رمان و ترجمه را در هم می‌آمیزد و داستان‌های معاصر را با اسطوره‌های یونان باستان پیوند می‌زند. از او به عنوان یکی از «ارزنده‌ترین متفکران معاصر» یاد می‌شود که پلی میان ادبیات کلاسیک و ادبیات مدرن زده است.

«آن کارسون» در سراسر دوران حرفه‌ای خود، شعرنویسی را با کار ترجمه و تدریس در دانشگاه‌های مختلف ترکیب کرده است. تقریباً تمام آثار ادبی او حول نقطه تلاقی وسواس یک فیلولوگ (متخصص متن‌های کهن) به کلمات و اشتیاق یک شاعر به معنای تازه می‌چرخد. او خود، ریشه‌شناسی کلمات را نقطه شروع تمام کارهایش معرفی کرده است.

سال گذشته، لاسلو کراسناهورکایی (László Krasznahorkai)، نویسنده مجارستانی، برنده جایزه نوبل ادبیات ۲۰۲۵، شد. آکادمی سوئد این جایزه را به دلیل آثار قدرتمند و آینده‌نگر او که قدرت هنر را دوباره تأیید می‌کند به او اهدا کرد.

او به استفاده از جملات بسیار طولانی شهرت دارد؛ طوری که گاهی یک جمله تا چهار صفحه ادامه پیدا می‌کند. سفر‌های او به چین و ژاپن تأثیر عمیقی بر نوشته‌هایش گذاشت. رمان کوهی در شمال، دریاچه‌ای در جنوب... اثری غنایی است که در جنوب شرقی کیوتو می‌گذرد. پیش از دریافت نوبل، او در سال ۲۰۱۵ میلادی برنده جایزه بین‌المللی بوکر شده بود.

نوبل ادبیات (از ۱۹۰۱ تا ۲۰۲۵ میلادی)

از سال ۱۹۰۱ تا سال ۲۰۲۵، ۱۱۸ جایزه نوبل ادبیات اهدا شده است. این جایزه در ۷ نوبت (سال‌های ۱۹۱۴، ۱۹۱۸، ۱۹۳۵، ۱۹۴۰، ۱۹۴۱، ۱۹۴۲ و ۱۹۴۳) اهدا نشد. دلیل این امر عمدتاً جنگ‌های جهانی اول و دوم بود.

جایزه نوبل ادبیات تنها در ۴ نوبت بین دو برنده تقسیم شده است. تقسیم جایزه در سایر رشته‌های نوبل بسیار رایج‌تر است. آمار کلی نوبل ادبیات به صورت زیر است: تعداد جوایز: ۱۱۸ - تعداد برندگان: ۱۲۲ نفر- زنان برنده: ۱۸ نفر - جوان‌ترین برنده: ۴۱ سال - مسن‌ترین برنده: ۸۷ سال

زمان اعلام جوایز نوبل ۲۰۲۶

مراسم اعلام جوایز نوبل امسال از ۵ تا ۱۲ اکتبر( ۱۳ تا ۲۰ مهر ۱۴۰۵ ) برگزار می‌شود. بنا به اعلام بنیاد نوبل، همه این مراسم به صورت زنده از کانال‌های رسمی دیجیتال این بنیاد پخش خواهد شد.

برندگان جایزه نوبل پزشکی، فیزیک و شیمی به ترتیب در روز‌های دوشنبه ۱۳ مهر، سه‌شنبه ۱۴ مهر، چهارشنبه ۱۵ مهر اعلام شدند. بر اساس تقویم منتشرشده، برنده جایزه صلح، روز جمعه ۱۷ مهر و علوم اقتصادی، دوشنبه ۲۰ مهر اعلام خواهد شد.