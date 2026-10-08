بیش از ۳۰ هزار مترمکعب عملیات آبخیزداری طی دو سال گذشته در ۱۰ نقطه بحرانی استان البرز اجرا شده و سالانه حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب روان‌آب از طریق طرح‌های آبخیزداری مدیریت و به سفره‌های زیرزمینی هدایت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز البرز ، اجرای طرح‌های آبخیزداری و مدیریت روان‌آب‌ها از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطر سیلاب در استان البرز به شمار می‌رود؛ طرح‌هایی که با کنترل روان‌آب در بالادست، ضمن کاهش سرعت و شدت جریان، زمینه نفوذ و ذخیره آب در سفره‌های زیرزمینی را فراهم می‌کنند. در همین راستا، طی دو سال گذشته بیش از ۳۰ هزار مترمکعب عملیات آبخیزداری در ۱۰ نقطه بحرانی استان البرز اجرا شده است.

بر اساس اعلام مسئولان منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مجموع عملیات آبخیزداری اجراشده در البرز سالانه امکان مدیریت حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب روان‌آب و هدایت آن به سمت سفره‌های زیرزمینی را فراهم می‌کند.

در بخش دیگری از اقدامات پیشگیرانه، لایروبی و ساماندهی رودخانه‌های استان نیز در دستور کار قرار دارد. از مجموع حدود ۲۰۰ کیلومتر رودخانه‌ای که در استان نیازمند لایروبی است، تاکنون ۶۵ کیلومتر لایروبی شده و عملیات در ۷۰ کیلومتر دیگر نیز در حال انجام است.

مسئولان تأکید دارند استمرار عملیات آبخیزداری در بالادست و لایروبی و ساماندهی بستر رودخانه‌ها در پایین‌دست، نقش مهمی در هدایت روان‌آب‌ها، افزایش ظرفیت عبور جریان و کاهش خسارت‌های ناشی از سیلاب دارد.