

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمد نوری، سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان، در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل پرسپولیس اظهار کرد: بعد از یک وقفه تقریباً ۲۷ روزه، لیگ دوباره آغاز می‌شود. در این سه هفته برنامه بدنسازی بسیار خوبی داشتیم و با توجه به اینکه در ابتدای فصل شرایط لازم برای انجام کامل برنامه‌های بدنسازی را نداشتیم، توانستیم در این وقفه کار بدنی خوبی انجام دهیم. قطعاً از نظر شرایط بدنی نسبت به ابتدای فصل خیلی بهتر شده‌ایم و از نظر فنی نیز شرایطمان بهتر شده است.

او افزود: فردا بازی بسیار سختی مقابل یک تیم پرطرفدار داریم؛ تیمی که من افتخار پوشیدن پیراهنش را به مدت پنج سال داشتم و سه سال نیز کاپیتان این تیم بودم. اینکه در تیم بزرگ پرسپولیس بازی کردم و مقابل هواداران این تیم قرار گرفتم، یکی از افتخارات فوتبالی من بوده است، اما فردا سکان‌دار تیم ریشه‌دار و برزیل فوتبال ایران، صنعت نفت آبادان هستم و تمام تلاشم را برای موفقیت این تیم انجام می‌دهم.

سرمربی صنعت نفت آبادان ادامه داد: مطمئن باشید فردا تیم نفت یک بازی کاملاً هجومی انجام می‌دهد و امیدوارم بتوانیم دل هوادارانمان را شاد کنیم. هوادارانی که از آبادان می‌آیند و قطعاً از تیمشان حمایت خواهند کرد. مطمئن باشید فردا پا به پای پرسپولیس تلاش می‌کنیم و می‌جنگیم.

نوری درباره شایعات اعتصاب اعزای تیمش بیان کرد: اعتصابی در کار نبود و مشکل خانوادگی برای نفت آبادان ایجاد شده بود. ۳ روز قبل از بازی می‌توانستیم فشار خوبی به بازیکنان وارد کنیم، اما یک تمرین خوب به خاطر شرایط باشگاه از بین رفت. من روی بازی تمرکز کرده‌ام. بعد از دستور عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت، به راشدی، مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان، و انتخاب موسوی سندرونی به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار باشگاه، شرایط خوب شد.

او اضافه کرد: پرسپولیس تیم بزرگی است.۴ سال شاگرد مهدی تارتار و ۳ سال هم همکار او بوده‌ام. تارتار مربی بسیار بزرگی است و پرسپولیس را به‌خوبی هدایت می‌کند. این باشگاه از لحاظ ساختاری، مدیریتی، مربیگری و فنی شرایط خیلی خوبی دارد. پرسپولیس هواداران زیادی دارد و با اختلاف بهترین تیم فوتبال ایران است. ما هم تلاش می‌کنیم سربلند از زمین خارج شویم.

نوری خاطرنشان کرد: باشگاهی که می‌خواهد در لیگ برتر شرکت کند، باید امکانات و زیرساخت بسیار خوبی داشته باشد. با تغییرات انجام‌شده، می‌توان این نوید را به هواداران داد که روز‌های خوب برای صنعت نفت فرا برسد. اکنون فقط روی بازی تمرکز کرده‌ام. کسب امتیاز برای باشگاه، من، بازیکنان و هواداران ضروری است و تلاش می‌کنیم با دست پُر از زمین خارج شویم.