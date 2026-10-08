آیین تجلیل از محمد پارسا، قهرمان و از چهره‌های شاخص قوی‌ترین مردان ایران، با حضور جمعی از مسئولان ، رؤسای هیأت‌های ورزشی و مدیران باشگاه‌های رامسر در زورخانه امیرالمؤمنین(ع) این شهرستان برگزار شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، در این آیین، محمدنقی کلانتری، رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام مازندران، رئیس سازمان بسیج ورزشکاران سپاه کربلای مازندران، آری نماینده مدیرکل ورزش و جوانان استان، جانشین سپاه، رئیس اداره ورزش و جوانان رامسر و جمعی از مسئولان و فعالان ورزشی حضور داشتند.

محمدنقی کلانتری در حاشیه این مراسم در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی رامسر گفت:

«شهرستان رامسر در رشته بدنسازی و پرورش اندام، توفیقات بسیار خوبی در سطوح استانی و ملی داشته و ورزشکاران این شهرستان در رقابت‌های مختلف افتخارآفرینی کرده‌اند.»

وی با اشاره به موفقیت‌های محمد پارسا افزود:

«محمد پارسا از قوی‌ترین مردان کشور و از مفاخر ورزشی مازندران است که عناوین بسیار خوبی در مسابقات قوی‌ترین مردان و مردان آهنین به دست آورده و امروز به عنوان یکی از افتخارات ملی استان مازندران شناخته می‌شود.»

رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام مازندران با تأکید بر ضرورت حمایت از قهرمانان ملی اظهار کرد:

«امیدواریم مردم و مسئولان شهرستان رامسر همچنان یار و یاور ورزشکاران ملی باشند و از قهرمانانی که با تلاش و پشتکار برای ورزش کشور افتخارآفرینی می‌کنند، حمایت کنند.»

کلانتری همچنین با اشاره به رشد ورزش قهرمانی در مازندران گفت:

«خوشبختانه هیأت بدنسازی و پرورش اندام مازندران در سال گذشته با داشتن ۲۰ ملی‌پوش، در میان هیأت‌های کشور رتبه نخست را کسب کرد. زمانی که مسئولیت هیأت را بر عهده گرفتم، تنها یک ملی‌پوش داشتیم و امروز با تلاش مجموعه هیأت، مربیان و ورزشکاران، این تعداد به ۲۰ نفر رسیده است.»

وی افزود:

«امیدواریم با تداوم این تلاش جمعی، بتوانیم این رکورد را ارتقا دهیم و تعداد بیشتری از ورزشکاران مازندران را در ترکیب تیم‌های ملی داشته باشیم.»

کلانتری در ادامه با اشاره به وضعیت مطلوب بدنسازی و پرورش اندام رامسر گفت:

«وضعیت رامسر بسیار خوب است و در بخش فیتنس چلنج نیز آقایان حسینی و زنجانی به عنوان دو ملی‌پوش، در مسابقات جهانی عربستان موفق به کسب مدال طلا شدند و برای حضور در رقابت‌های آسیایی و جهانی نیز انتخاب شده‌اند.»

محمد پارسا، قهرمان قوی‌ترین مردان ایران نیز در این مراسم گفت:

«من خودم را عضو کوچکی از خانواده بزرگ قوی‌ترین مردان ایران می‌دانم. در طول سال‌ها فعالیت ورزشی، توانستم سه دوره عنوان قوی‌ترین مرد کشور را کسب کنم و در چهار دوره مسابقات مردان آهنین نیز حضور داشته باشم.»

وی با قدردانی از حمایت‌های هیأت بدنسازی و پرورش اندام مازندران افزود:

«با حضور آقای کلانتری در رأس هیأت، اتفاقات خوبی در بدنسازی و پرورش اندام استان رقم خورده و بسیاری از ورزشکاران پیشرفت کرده‌اند. افزایش تعداد ملی‌پوشان مازندران از یک نفر به ۲۰ ملی‌پوش، نشان‌دهنده همین روند رو به رشد است.»

پارسا با اشاره به برنامه‌های پیش روی خود گفت:

«در حال حاضر برای حضور در مسابقات جهانی روسیه که اواخر بهمن‌ماه برگزار می‌شود، آماده می‌شوم. همچنین در مسابقات مردان آهنین که قرار است در ایام نوروز پخش شود نیز حضور خواهم داشت.»

این مراسم در پایان با تجلیل از محمد پارسا، قهرمان قوی‌ترین مردان ایران، و تأکید مسئولان بر حمایت از ورزشکاران و توسعه ورزش قهرمانی در رامسر برگزار شد.