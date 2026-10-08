به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر ساسان زائری افزود: با توجه به شرایط امسال، توزیع واکسن با قدری تأخیر همراه بوده، اما از نظر زمان مصرف، مشکلی وجود ندارد و تا نیمه‌های پاییز همچنان زمان مناسب برای تزریق واکسن آنفلوآنزا است.

زائری با بیان اینکه توزیع واکسن در روز‌ها و هفته‌های آینده نیزبه‌صورت مرحله‌ای ادامه خواهد داشت، گفت: واکسن‌ها با برند‌های مختلف عرضه می‌شوند و تمامی برند‌های در حال توزیع، دارای تأییدیه‌های بهداشتی هستند و از نظر کیفیت و کارایی مورد تأییدهستند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تأکید کرد: بیماران خاص و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، سالمندان، کودکان و زنان باردار در اولویت دریافت واکسن هستند و سایر شهروندان نیز پیش از تهیه واکسن می‌توانند برای اطلاع از ضرورت مصرف و نوع مناسب واکسن، از داروسازان راهنمایی بگیرند.

وی درباره قیمت واکسن نیز گفت: قیمت واکسن بسته به برند (نام تجاری)، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان و مصوب است.

زائری همچنین بر تداوم تأمین واکسن تأکید کرد و افزود: در روز‌ها و هفته‌های آینده محموله‌های جدید به تدریج توزیع خواهد شد و از این بابت جای نگرانی برای مردم وجود ندارد.