همزمان با سالروز شهادت سردار شهید نادر مهدوی و همرزمانش در نبرد مستقیم با نیرو‌های آمریکایی در خلیج فارس، مستند «کابوس آمریکایی» از شبکه قرآن پخش می‌شود و فصل سوم سریال «سرو سپید سرخ» با محوریت دلاورمردی‌های نیروی انتظامی از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه قرآن و معارف سیما پنجشنبه ۱۶ مهرماه ساعت ۲۱، مستند «کابوس آمریکایی» را با موضوع بازخوانی حماسه نبرد مستقیم سردار شهید نادر مهدوی و یارانش در خلیج فارس پخش می‌کند.

این مستند به واقعه ۱۶ مهر ۱۳۶۶ می‌پردازد؛ روزی که شهید مهدوی و همرزمانش در نبردی نابرابر در حوالی جزیره فارسی، پس از انهدام بالگرد دشمن و مقاومت سنگین، به اسارت درآمده و مظلومانه به شهادت رسیدند.

همچنین ، شبکه یک سیما از دوشنبه ۲۰ مهرماه، پخش فصل سوم سریال «سرو سپید سرخ» را آغاز می‌کند.

این مجموعه به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد و با مشارکت ناجی هنر، روایتگر داستان‌هایی از دلاورمردی‌های نیروی انتظامی است.

این فصل در ۶ قسمت به صورت اپیزودیک و با کارگردانی هنرمندان مختلف از جمله علی ثقفی، راما قویدل، محمد علیزاده، سیدمحمدحسین حسینی، علی سرآهنگ و جواد مزدآبادی تولید شده است و در روز‌های زوج پخش خواهد شد.