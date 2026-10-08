چین «سونگ لی»، مقام ارشد کمیسیون ملی بهداشت این کشور، را به عنوان نامزد خود برای دبیرکلی سازمان جهانی بهداشت معرفی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، وزارت امور خارجه چین اعلام کرد این نامزدی در راستای حمایت پکن از چندجانبه‌گرایی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه سلامت انجام شده است.

سونگ لی، مدیرکل اداره بهداشت زنان و کودکان کمیسیون ملی بهداشت چین، بیش از دو دهه در حوزه بهداشت عمومی و همکاری‌های بین‌المللی فعالیت داشته است.

سونگ لی برای جانشینی «تدروس آدهانوم گبریسوس» رقابت خواهد کرد؛ دوره دوم ریاست تدروس ۲۴ مرداد ۱۴۰۶ (۱۵ اوت ۲۰۲۷) به پایان می‌رسد و او امکان نامزدی برای دوره سوم را ندارد.

در حال حاضر شش نامزد دیگر نیز از قطر، عربستان سعودی، بلژیک، اسپانیا، اندونزی و بوتسوانا معرفی شده‌اند.

قرار است نامزد‌های نهایی در روند انتخاب بررسی شوند و انتخاب دبیرکل جدید در اردیبهشت ۱۴۰۶ (مه ۲۰۲۷) در مجمع جهانی بهداشت انجام شود.

در صورت انتخاب سونگ لی، او دومین چهره چینی خواهد بود که ریاست سازمان جهانی بهداشت را برعهده می‌گیرد؛ پیش از او «مارگارت چان» از هنگ‌کنگ، از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ ریاست این سازمان را بر عهده داشت.

نامزدی چین در شرایطی مطرح شده که پس از خروج آمریکا از سازمان جهانی بهداشت و اختلافات بر سر عملکرد این نهاد در دوران همه‌گیری کرونا، رقابت بر سر آینده و نقش قدرت‌های بزرگ در WHO اهمیت بیشتری پیدا کرده است.