به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، ستار هاشمی در مراسم افتتاح ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایر که امروز پنجشنبه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار شد، تصریح کرد: امروز ۸۲ درصد از روستا‌های بالای ۲۰ خانوار کشورمان به اینترنت پرسرعت متصل هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه توسعه ارتباطات روستایی و عشایری از اولویت‌های دولت چهاردهم است، افزود: ما به دنبال این هستیم که با توسعه مسیر‌های ارتباطی روستائیان و عشایر، پدیده شوم دلالی را از میان برداریم تا این عزیزان محصولات خود را به صورت مستقیم به دست مصرف‌کننده نهایی برسانند.

هاشمی در ابتدای سخنان خود در این مراسم، با اشاره به عملکرد خودجوش و غیرتمندانه عشایر در زمان مواجهه با هواپیما و بالگرد‌های ارتش متجاوز امریکا، خطاب به محمدجواد ظریف که در سالن حضور داشت، گفت: عشایر غیور ما در دفاع از کیان کشورشان با برنو از دشمن استقبال کردند.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: باور و یقین دارم که عشایر و روستائیان عزیز ما نیازی به امتیاز ویژه ندارند و صرفاً توقع شرایط برابر را دارند و بقیه مسیر را خودشان طی می‌کنند.

هاشمی ادامه داد: برای اینکه این بستر برابر و مبتنی بر عدالت فراهم شود، وظیفه ما در وزارت ارتباطات این است که روستا‌های کشور با کیفیت مناسب به شبکه ارتباطی و اینترنت متصل شوند و این ارتباط امروز به ۸۲ درصد رسیده است.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری ۱۸ هزار میلیارد تومانی برای توسعه ارتباط روستایی و عشایری در دولت چهاردهم، اظهار داشت: دولت همچنین برهوشمندسازی مدارس شبانه‌روزی متمرکز است و خدمات پستی ما، با تمرکز بر واژه‌های روستایی و دفاتر روستایی، توسعه پیدا می‌کند و امروز دفاتر پستی ما ۴۳ درصد از پوشش خدماتشان با محوریت روستا‌ها شکل داده‌اند.

وزیر ارتباطات با ابراز امیدواری بر اینکه عشایر و روستائیان بتوانند از این امکانات بهره ببرند، تصریح کرد: این اقدامات کافی نیست و باید همه برای ارائه هرچه بیشتر این خدمات هم قسم شویم و کاری کنیم که اقتصاد روستا را از حاشیه به متن بیاوریم.

ششمین نمایشگاه توانمندی‌ها و عرضه محصولات روستایی و عشایری، از پنجشنبه ۱۶ مهرماه تا یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. در این نمایشگاه، ۲۰۰ غرفه استانی، ۱۵۰ غرفه در فضای باز و ۳۰ چادر عشایری، آخرین دستاورد‌ها و محصولات روستایی و عشایری را در معرض دید عموم قرار خواهند داد.