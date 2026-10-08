فرماندار مهران از احتمال شنیده شدن صدای انفجار ناشی از رزمایش در نوار مرزی مهران خبر داد و گفت: این صدا‌ها مربوط به رزمایش نظامی مرزبانان عراقی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حیدر نعمتی اظهار کرد: ساعت ۱۶ امروز، مرزبانان عراقی رزمایش نظامی در نوار مرزی نزدیک به زرباطیه برگزار می‌کنند.

وی افزود: در این رزمایش نظامی احتمال شنیده شدن صدای انفجار و گلوله ناشی از تمرین نظامی در مهران وجود دارد.

نعمتی اضافه کرد: مرزبانی کشور عراق پیش‌تر؛ از طریق مرزبانی جمهوری اسلامی ایران مستقر در مهران برگزاری این رزمایش را اطلاع‌رسانی کرده است.

وی از شهروندان مهرانی خواست در صورت شنیده شدن صدای انفجار و تیراندازی آرامش خود را حفظ کنند و نگران نباشند.

فرماندار مهران بیان کرد: به گفته مسئولان عراقی این رزمایش یک روزه به منظور افزایش آمادگی رزمی نیرو‌های مسلح و مرزبانی این کشور در نوار مرزی است.

روزانه نزدیک به ۲۰ هزار زائر ایرانی و عراقی از گذرگاه مرزی مهران رفت‌وآمد می‌کنند که در اوج موج سفر‌های اربعینی این رقم به نزدیک ۳۰۰ هزار تردد می‌رسد.

امنیت بالا، نزدیکی به شهر‌های زیارتی و همچنین فاصله کوتاه تا بغداد، خدمات‌دهی گسترده رفاهی و استقرار موکب‌های بی‌شمار مردمی در طول مسیر تا کربلا و نجف از مهم‌ترین عوامل استقبال زائران از مرز مهران برای سفر به این کشور همسایه است.

مهران هر سال در روز‌های اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است به گونه‌ای که در طول سال گذشته نزدیک به هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بین‌المللی گذر کردند.

گذرگاه مرزی مهران در ۹۵ کیلومتری جنوب‌باختری شهر ایلام (مرکز استان) قرار دارد.