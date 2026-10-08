

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از صعود تیم فوتبال جوانان ایران به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ چین، ظهر امروز جلسه‌ای با حضور قاسم حدادی‌فر، سرمربی تیم جوانان با رئیس فدراسیون برگزار شد.

در این نشست که محمد رحمان سالاری، عضو هیات‌رئیسه، حامد مومنی، سرپرست دبیرکلی و مجید کریمی، مدیر تیم ملی جوانان نیز حضور داشتند، رئیس فدراسیون بر اجرای برنامه‌های آماده‌سازی تیم جوانان برای حضور قدرتمند در جام ملت‌های پیش‌رو تأکید کرد.

قاسم حدادی‌فر نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد تیم تا پایان مرحله انتخابی، برنامه‌های خود برای آماده‌سازی و حضور موفق در مرحله نهایی رقابت‌ها را تشریح کرد.

فوتبال جام ملت‌های کمتر از ۲۰ سال آسیا در چین از ۴ تا ۲۱ فروردین ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد.