امروز کارکنان نیروی انتظامی در شهر‌های مختلف گلستان با حضور در گلزار شهدا و عطر افشانی مزار پاک این عزیزان یاد و نام آنان را گرامی داشتند و با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.

گرامیداشت یاد، نام و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا در گلستان

گرامیداشت یاد، نام و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا در گلستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، همچنین به مناسبت هفته نیروی انتظامی با تجلیل از خانواده‌های شهدای فراجا، پیشکسوتان و کار کنان نیروی انتظامی در شهر‌های مختلف استان این ایام گرامی داشته شد.

پیاده روی دانش آموزی، رژه موتوری و اهدا کلاه ایمنی به موتور سواران نیز از دیگر برنامه‌های هفته نیروی انتظامی در گلستان بود.