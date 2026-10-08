به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دیدار تیم‌های هندبال بانوان سپاهان اصفهان و نفت‌وگاز زاگرس جنوبی کازرون در چارچوب هفته سوم لیگ برتر ظهر پنجشنبه ۱۶ مهر در سالن شهیدمیثمی اصفهان برگزار شد.

نیمه نخست این دیدار با تساوی ۱۱ بر ۱۱ خاتمه یافت؛ در ۳۰ دقیقه دوم بازی به همین شکل پایاپای ادامه یافت، اما در نهایت با غفلت سپاهانی‌ها، نماینده کازرون با اختلاف یک امتیاز و با حساب ۲۴ بر ۲۳ فاتح میدان شد.

تیم هندبال در پایان هفته سوم لیگ برتر با کسب ۴ امتیاز در جایگاه چهارم جدول ۸ تیمی مسابقات قرار دارد.