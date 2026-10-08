استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: مدیران هیچ مسئولیتی جز خدمت‌گزاری به مردم، تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری ندارند.

خدمت به مردم و رفع مشکلات معیشتی مصداق بارز امر به معروف

خدمت به مردم و رفع مشکلات معیشتی مصداق بارز امر به معروف

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی استاندار در دیدار حجت‌الاسلام محمدحسین طاهری آکردی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، با اشاره به ظرفیت‌ها و موقعیت استراتژیک استان گفت: برخی پروژه‌ها در استان شروع شده اما به نتیجه نرسیده است؛ ۱۶ تا ۱۷ ایستگاه پمپاژ نیمه‌تمام با پیشرفت ۱۰ تا ۹۵ درصد داریم که تکمیل آن‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.

رحمانی با اشاره به ظرفیت آبی استان افزود: سدهای کوثر و مارون جمعیت استان‌های بوشهر، خوزستان، فارس و هرمزگان را تأمین می‌کنند، اما پروژه انتقال آب چهار شهر لیکک هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

وی ادامه داد: استان کهگیلویه و بویراحمد با وجود تولید ۲۵ درصد نفت کشور و سهم ۴۰ درصدی در صادرات نفت، از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است و قرار گرفتن آن میان استان‌های فارس، بوشهر، خوزستان و اصفهان و داشتن دو محور شمال به جنوب، اهمیت آن را دوچندان کرده است.

رحمانی تصریح کرد: اگر به این استان رسیدگی شود، هم توسعه استان و هم توسعه سایر نقاط انجام می‌شود، ۸۰ درصد استان کوهستانی و ۶۵ درصد شیب بالای ۱۵ درصد است، به‌طوری‌که ساخت یک کیلومتر جاده در این شرایط، ده برابر دشت هزینه دارد. بنابراین اگر سه برابر سهم جمعیت هم بودجه دریافت کنیم، باز هم فاصله و شکاف وجود دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به رویکرد مدیریتی خود اظهار داشت: از اولین جلسه‌ای که به عنوان خادم مردم معرفی شدم، گفتم مدیران هیچ مسئولیتی جز خدمت‌گزاری به مردم، تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری ندارند و مصداق بارز امر به معروف است

رحمانی بیان کرد: این صندلی، وظیفه‌ای برای خدمت و فرصتی برای افتخارآفرینی است. برنامه‌های ما در دو بخش زیرساخت‌ها شامل آب، راه، برق، گاز، ارتباطات و فناوری اطلاعات و حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصاد متمرکز شده است.

وی با بیان اینکه مردم خدمت، عدالت، کار و تلاش می‌خواهند بر توجه به دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: آموزش و پرورش استان از رتبه سی و یکم به جمع پنج آموزش و پرورش برتر کشور رسیده است. در حوزه سرمایه‌گذاری نیز ۷۶ پروژه مهم با ۸.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ارزی و بیش از ۱۰۴ میلیون سرمایه‌گذاری ریالی تعریف کرده‌ایم که یکی‌یکی وارد مدار اجرا می‌شوند.

رحمانی با اشاره به اهمیت بهره‌وری گفت: قانون برنامه تأکید دارد که بخشی از رشد اقتصادی از محل بهره‌وری تأمین شود. در بحث مصرف و ناترازی انرژی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و اصلاح الگوی مصرف در دستور کار قرار دارد و تاکنون اقدامات خوبی انجام شده است.

وی در تشریح ظرفیت‌های کشاورزی و دامداری استان گفت: ۲.۶ میلیون رأس دام داریم که حدود ۱۰۰ هزار رأس آن دام سنگین است و یک میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می‌شود.

استاندار خاطرنشان کرد: در استان ۱۳۰ هزار تن سیب، ۷۴ هزار تن انگور، دو هزار تن گردو، حدود دو هزار تن عسل با کیفیت و ۲۲ هزار و ۱۰۰ تن شیلات تولید می‌شود و با دارا بودن ۳۱۲ واحد پرورش ماهی استان سوم کشور هستیم و هدف‌گذاری کرده‌ایم که جایگاه خود را ارتقا دهیم.