طرح کنترل و نظارت بر ناوگان عمومی حمل بار و مسافر در محور‌های مواصلاتی هرمزگان با مشارکت پلیس راه فرماندهی انتظامی شمال و جنوب استان کرمان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی هرمزگان گفت: در این طرح سه روزه با تشدید نظارت و کنترل رفت و آمد ناوگان حمل بار و مسافر، تخلفات حادثه‌ساز شناسایی و برخورد قانونی صورت گرفت.

سرهنگ محمد حق‌پرست افزود: در مجموع هزار و ۱۸۹ فقره اعمال قانون خودرو‌های متخلف صورت گرفت و ۸۱ دستگاه خودرو نیز به‌صورت ساعتی توقیف شد.

وی گفت: ۴۲ دستگاه خودروی متخلف نیز توقیف و برابر مقررات برخورد شد.

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سرهنگ حق‌پرست افزود: طرح‌های کنترلی با هدف کاهش تصادفات و تامین امنیت کاربران جاده‌ای بصورت مستمردر دستور کار است.