ویژه‌ برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری به مناسبت روز حافظ در شیراز برگزار می‌شود.

شیراز به استقبال روز حافظ می‌رود؛ طنین شعر و هنر در پایتخت فرهنگی ایران

شیراز به استقبال روز حافظ می‌رود؛ طنین شعر و هنر در پایتخت فرهنگی ایران





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس از برگزاری ویژه‌برنامه‌های متنوع فرهنگی، ادبی و هنری به مناسبت روز بزرگداشت حافظ در شیراز خبر داد.

بهزاد مریدی گفت: از هشتم مهرماه تا بیستم مهرماه و همزمان با روز بزرگداشت حافظ، برنامه‌های متنوعی با محوریت شعر، ادب و فرهنگ حافظ در شیراز برگزار می‌شود.

وی افزود: برنامه‌ای با عنوان «از شور عرفان تا راز غزل؛ از قونیه تا شیراز» از هشتم مهرماه آغاز شده و هر روز از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در جوار آرامگاه حافظ، میزبان علاقه‌مندان به حافظ است.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس ادامه داد: در این برنامه، شاعران، ادیبان، سخنرانان و هنرمندان حوزه موسیقی عرفانی حضور دارند و برنامه‌های ادبی و هنری مختلفی برای علاقه‌مندان برگزار می‌شود.

مریدی گفت: در روزهای هجدهم و نوزدهم مهرماه، حافظیه به صورت رایگان پذیرای عموم مردم و علاقه‌مندان به حافظ خواهد بود.

وی افزود: روز بیستم مهرماه، همزمان با یادروز حافظ، برنامه‌ها شکل ویژه‌تری خواهد داشت و همایش علمی «حافظ و آفرینش‌های هنری» به همت مرکز حافظ‌شناسی در مرکز اسناد و کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس گفت: این همایش از ساعت هشت صبح با حضور حافظ‌پژوهان و صاحب‌نظران حوزه حافظ‌شناسی از سراسر کشور برگزار خواهد شد.

مریدی همچنین از انجام هماهنگی‌های اولیه برای حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در برنامه‌های روز حافظ خبر داد و گفت: امیدواریم با حضور این دو وزیر، شاهد برگزاری باشکوه‌تر برنامه‌های یادروز حافظ در شیراز باشیم.