رئیس سازمان عقیدتی ـ سیاسی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: پلیس اصفهان با برگزاری برنامه‌های قرآنی و کسب رتبه‌های برتر خانواده انتظامی در مسابقات کشوری، به یکی از مجموعه‌های شاخص قرآنی در کشور تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام سید جعفر بابایی افزود: اگر امنیت را تنها در خیابان‌ها، پاسگاه‌ها و مأموریت‌های عملیاتی جست‌و‌جو کنیم، بخش مهمی از حقیقت مأموریت پلیس را ندیده‌ایم؛ چراکه امنیت پایدار، پیش از آنکه در میدان عمل ساخته شود، در اندیشه، باور و بصیرت انسان‌ها شکل می‌گیرد.

وی افزود: بر همین اساس، اولویت نخست نیروی انتظامی در سراسر کشور، تقویت بصیرت دینی و انقلابی بر مبنای آموزه‌های قرآن کریم و نهج‌البلاغه تعریف شده و در استان اصفهان نیز این رویکرد با جدیت دنبال می‌شود.

حجت‌الاسلام بابایی ادامه داد: برای تحقق این هدف، برنامه‌های متعددی در مجموعه انتظامی استان طراحی و اجرا شده که یکی از مهم‌ترین آنها، برگزاری «چهارشنبه‌های قرآنی» است؛ برنامه‌ای که به صورت هفتگی در یگان‌های انتظامی سراسر استان برگزار می‌شود.

رئیس سازمان عقیدتی ـ سیاسی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های قرآنی این مجموعه گفت: با توجه به گستردگی فعالیت‌های قرآنی و حضور فعال کارکنان و خانواده‌های انتظامی، می‌توان پلیس اصفهان را در زمره مجموعه‌های پیشرو قرآنی کشور دانست؛ مجموعه‌ای که تلاش می‌کند در کنار اقتدار انتظامی، اقتدار معنوی و بصیرت دینی را نیز تقویت کند.

وی گفت: یکی دیگر از برنامه‌های شاخص پلیس اصفهان، برگزاری محافل انس با قرآن با حضور قاریان بین‌المللی در مناسبت‌های مختلف است که هر ساله به ویژه همزمان با هفته انتظامی با شکوه بیشتری برگزار می‌شود.