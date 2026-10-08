آغاز پویشهای نهالکاری در کهگیلویه و بویراحمد همزمان با روز روستا و عشایر
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از آغاز پویشهای نهالکاری در سطح استان و کشور همزمان با روز روستا و عشایر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سیدجمال موسویان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، با اشاره به آغاز پویشهای نهالکاری همزمان با روز روستا و عشایر، اظهار کرد: این پویشها در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و با مشارکت روستاییان و عشایر در سراسر استان آغاز شده است.
موسویان افزود: در این مرحله، پویشهای نهالکاری در همه شهرستانهای استان اجرا شده و تلاش بر این است که با بهرهگیری از ظرفیت مردم، جوامع محلی، روستاییان و عشایر، فرهنگ درختکاری و حفاظت از منابع طبیعی بیش از پیش در جامعه نهادینه شود.
وی با بیان اینکه آغاز بارشها فرصت مناسبی برای توسعه فعالیتهای درختکاری فراهم میکند، تصریح کرد: با شروع و تداوم بارشها، پویشهای درختکاری در سطح استان به شکل گستردهتر و در نقاط مختلف اجرا خواهد شد و در این مسیر از مشارکت همه علاقهمندان و دوستداران طبیعت استقبال میکنیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین از برنامهریزی برای تولید ۶ میلیون اصله نهال در سال زراعی جاری در استان خبر داد و گفت: تولید نهال یکی از محورهای مهم اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت است و ظرفیتهای موجود در استان برای تحقق این هدف مورد استفاده قرار خواهد گرفت.