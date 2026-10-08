مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از آغاز پویش‌های نهال‌کاری در سطح استان و کشور همزمان با روز روستا و عشایر خبر داد.

آغاز پویش‌های نهال‌کاری در کهگیلویه و بویراحمد همزمان با روز روستا و عشایر

آغاز پویش‌های نهال‌کاری در کهگیلویه و بویراحمد همزمان با روز روستا و عشایر

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سیدجمال موسویان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، با اشاره به آغاز پویش‌های نهال‌کاری همزمان با روز روستا و عشایر، اظهار کرد: این پویش‌ها در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و با مشارکت روستاییان و عشایر در سراسر استان آغاز شده است.

موسویان افزود: در این مرحله، پویش‌های نهال‌کاری در همه شهرستان‌های استان اجرا شده و تلاش بر این است که با بهره‌گیری از ظرفیت مردم، جوامع محلی، روستاییان و عشایر، فرهنگ درختکاری و حفاظت از منابع طبیعی بیش از پیش در جامعه نهادینه شود.

وی با بیان اینکه آغاز بارش‌ها فرصت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های درختکاری فراهم می‌کند، تصریح کرد: با شروع و تداوم بارش‌ها، پویش‌های درختکاری در سطح استان به شکل گسترده‌تر و در نقاط مختلف اجرا خواهد شد و در این مسیر از مشارکت همه علاقه‌مندان و دوستداران طبیعت استقبال می‌کنیم.