فوق تخصص خون و سرطان در گردهمایی آموزش حدود ۲۰۰ شهروند اصفهانی:براساس اسناد سازمان جهانی بهداشت، حدود ۴۰ درصد سرطان‌ها قابل پیشگیری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دکتر فریبرز مکاریان گفت: با خود مراقبتی ها، اصلاح سبک زندگی (ورزش کردن، مصرف نکردن دخانیات و الکل همچنین غذا‌های آماده و نمکی و جلوگیری از چاقی)، تشخیص به موقع و درمان مناسب می‌توان از بخشی از موارد مرگ و میر ناشی از سرطان جلوگیری کرد.

ویاز بیماران سرطانی خواست، زمان طلایی درمان را با ترس و درمان‌های غیر علمی از دست ندهند.

وی ادامه داد: سرطان پوست شایع‌ترین نوع سرطان است که یکی از علل عمده ایجاد آن، قرار گرفتن بیشتر از یک ساعت افراد در معرض نور مستقیم خورشید بدون داشتن هیچ محافظی است.

وی، پروستات، سینه، روده بزرگ، دهانه رحم و ریه را دیگر سرطان‌های شایع‌تر در بین بانوان و آقایان اعلام کرد.

مرتضی باطنی مسئول خیریه مرحوم سعادتی اصفهان هم گفت: در راستای مسئولیت اجتماعی، این خیریه، طرح آموزش پیشگیری از سرطان و غربالگری فشارخون و دیابت را برای عموم شهروندان اصفهانی در حال اجرا دارد.