به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این نشست که با حضور مقامات استان از جمله استاندار خوزستان و نمایندگان پارلمان برگزار شد، به جایگاه ویژه استان خوزستان در معادلات اقتصادی و ژئوپلیتیک ایران اشاره شد و اعضای کمیسیون امنیت ملی بر ضرورت هوشیاری همه‌جانبه در برابر تهدیدات احتمالی دشمن تاکید کردند.

آیت‌الله سیدمحمدعلی موسوی جزایری در این نشست با تبیین نقش حوزه‌های علمیه در تربیت نیرو‌های متعهد به حفظ ارزش‌های نظام، بر لزوم همگامی فعالیت‌های علمی و مذهبی با برنامه‌های توسعه و امنیت ملی کشور تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد که حوزه‌های علمیه خوزستان همواره آماده همکاری با نهاد‌های قانون‌گذار برای ارتقا سطح آگاهی و پایداری امنیت اجتماعی است.

همچنین علاالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تصمیم این کمیسیون برای اعزام هیاتی به استان خوزستان به منظور بررسی وضعیت امنیتی و اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با توطئه‌های دشمنان خبر داد.

وی با تاکید بر حساسیت بالای استان خوزستان در معادلات ملی، اظهار کرد: با توجه به موقعیت استراتژیک این استان، ضرورت داشت که تیمی از کمیسیون امنیت ملی به صورت میدانی به منطقه سفر کند تا ضمن بررسی دقیق مسائل و شرایط امنیتی، راهکار‌های لازم برای پیشگیری و مقابله با تهدیدات احتمالی دشمنان تدوین و عملیاتی شود.

بروجردی گفت: در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، افتخار داریم که از حضور چهره‌های برجسته نظامی و فرماندهان یادگار دوران دفاع مقدس بهره‌مند باشیم؛ تجربیاتی که پشتوانه قدرتمندی برای تحلیل تحولات و اتخاذ تصمیمات دقیق در حوزه امنیت ملی محسوب می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ جاری تصریح کرد: در این شرایط، نصرت الهی همواره شامل حال نظام جمهوری اسلامی بوده و با توکل بر خدا، نقشه‌های دشمنان یکی پس از دیگری نقش بر آب شده است.

این نماینده مجلس با یادآوری فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر لزوم نابودی رژیم صهیونیستی، بر ضرورت هوشیاری در برابر استکبار جهانی تاکید کرد و گفت: امیدواریم با تحقق وعده‌های الهی، شاهد زوال هرچه سریع‌تر این رژیم منحوس از صفحه روزگار باشیم.