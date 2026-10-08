معاونت صدای رسانه ملی با راه‌اندازی باشگاه «همصدا»، مسیر ساماندهی، آموزش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدکنندگان محتوای مردمی را در سراسر کشور با رویکردی عملیاتی و تخصصی هموار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد غفاری، مدیر پایگاه «ایران‌صدا»، با حضور در استودیوی شبکه خبر در تشریح اهداف این باشگاه با بیان اینکه استعدادیابی موضوع جدیدی در رادیو نیست، گفت: ارزش افزوده باشگاه همصدا نسبت به اقدامات پیشین، عبور از آزمون و خطا‌های مقطعی و ایجاد یک سامانه جامع از اطلاعات تولیدکنندگان محتوا در سراسر کشور است تا از رها شدن استعداد‌های کشف‌شده جلوگیری شود.

غفاری با تأکید بر اینکه باشگاه همصدا به عنوان «قرارگاه تولید مردمی» فعالیت می‌کند، افزود: هدف ما شناسایی و تربیت کسانی است که گاهی تولیداتشان حتی از استاندارد‌های رسانه‌ای پیشی می‌گیرد، اما نیازمند آموزش و جهت‌دهی هستند.

ما این افراد را به عنوان سفیران سازمان صدا و سیما در شهر‌ها می‌بینیم که در شرایط حساس، بازوان کمکی رسانه ملی خواهند بود.

وی افزود: در این سامانه، علاوه بر تجمیع نمونه‌کار‌های حرفه‌ای، اطلاعات ارتباطی این افراد در اختیار شبکه‌های رادیویی قرار می‌گیرد تا همکاران در مراکز و ستاد بتوانند در صورت نیاز، سفارش تولید محتوا را به نیرو‌های کارآزموده استانی بسپارند.

مدیر پایگاه ایران‌صدا با اشاره به انتخاب استان یزد به عنوان نخستین میزبان این رویداد گفت: با توجه به ظرفیت‌های نمایشگاه گردشگری یزد، استقبال فراتر از پیش‌بینی‌ها بود و بیش از ۴۰۰ نفر در مرحله نخست ثبت‌نام کردند و تمامی شرکت‌کنندگان مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از قبولی در تست صدای حضوری توسط اساتید رادیو، در دوره‌های آموزشی شامل فن بیان، روش تولید محتوا و پادکست‌سازی شرکت می‌کنند تا ارتباطی پایدار میان مرکز رشد صدا و سیمای استان و ایران‌صدا برقرار شود.

غفاری در ادامه از تحولات ساختاری ایران‌صدا در دوره جدید معاونت صدا خبر داد و گفت: با حضور دکتر پهلوانیان، معاون صدای رسانه ملی، رویکرد این معاونت به سمت ایجاد یک رسانه چندسکویی و پیشران فرهنگی تغییر یافته است.

وی افزود: در همین راستا، راه‌اندازی ریزشبکه‌های تخصصی در حوزه‌های «هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین» (رادیو مدار) و «گردشگری» با همکاری دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری در دستور کار قرار دارد و در این شبکه‌ها، بستر تولید محتوای تخصصی فراهم شده و نظارت بر تولیدات حرفه‌ای توسط سازمان انجام می‌شود.

مدیر پایگاه ایران‌صدا با اشاره به بهبود پلتفرم‌های این رسانه افزود: در دو ماه اخیر شاهد تغییرات چشمگیری در زیرساخت‌های ایران‌صدا بوده‌ایم؛ از جمله بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای تبدیل خودکار فایل‌های صوتی به متن (Transcript) که در کمتر از ۳۰ ثانیه انجام می‌شود و امکان بهره‌برداری سریع از محتوا را برای مخاطبان و پژوهشگران فراهم می‌کند.

وی در پایان افزود: تمامی خدمات پایگاه ایران‌صدا از جمله دسترسی به کتاب‌های گویا و پادکست‌ها همچنان به صورت رایگان ارائه می‌شود و تلاش ما در جهت کاهش هزینه‌های ترافیکی مخاطبان برای استفاده از این خدمات تداوم دارد.