به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی احمدی‌راد، رئیس ستاد برگزاری بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی و ظروف در روز نخست این رویداد صنعتی گفت: در این دوره بیش از ۲۵۰ شرکت و واحد تولیدی داخلی و ۱۰ شرکت خارجی حضور خواهند داشت که نسبت به دوره گذشته، بیش از ۱۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی افزود: شرکت‌های خارجی حاضر در این دوره از کشور‌های چین، ترکیه، ایتالیا، کره جنوبی و ژاپن در نمایشگاه حضور خواهند داشت و در کنار تولیدکنندگان داخلی، تازه‌ترین محصولات و دستاورد‌های خود را عرضه می‌کنند.

رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه گفت: برگزاری این نشست‌ها و برنامه‌های تخصصی، فرصت مناسبی برای ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، خریداران و هیئت‌های تجاری فراهم می‌کند و می‌تواند به شناسایی بازار‌های جدید و گسترش همکاری‌های صادراتی صنعت لوازم خانگی کمک کند.

براساس این گزارش، بخشی از محصولات جدید عرضه‌شده در نمایشگاه با محوریت بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارتقای بهره‌وری طراحی و تولید شده‌اند و تعدادی از محصولات جدید و نوآورانه نیز در جریان برگزاری نمایشگاه رونمایی خواهند شد.

در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی و ظروف تهران، طیف گسترده‌ای از محصولات و تجهیزات این صنعت شامل یخچال، فریزر، یخچال‌فریزر، انواع کولر، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، بخاری، آبگرمکن، پکیج و شومینه، کپسول گاز، کباب‌پز، جاروبرقی، اتو، آبمیوه‌گیری، چرخ‌گوشت، پنکه، آسیاب، سرخ‌کن، چای‌ساز و ماشین‌های دوخت عرضه می‌شود.

همچنین انواع ظروف چینی، شیشه، کریستال، تفلون، نقره، ملامین و استیل، سرویس‌های آشپزخانه، تجهیزات صوتی و تصویری، تلویزیون، ضبط و DVD، آبسردکن، سینک، هود، هواکش، سماور، دستگاه‌های تصفیه آب و سایر محصولات، قطعات و تجهیزات مرتبط با صنعت لوازم خانگی در این رویداد ارائه خواهد شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این نمایشگاه در فضایی بیش از ۲۵ هزار مترمربع از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند هر روز از ساعت ۸ تا ۱۶ از این رویداد بازدید کنند.