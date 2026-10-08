به گزارش خبرگزرای صدا و سیمای گیلان، مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان در این مراسم گفت: درمرحله استانی این جشنواره ۳ هزار و ۶۷۹ اثر دانش آموزان به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که ار این تعداد ۲۴۱ اثر به مرحله داوری رسید و ۵۰ اثر، شاسیته تقدیرشدند و ۶ اثر هم به مرحله کشوری راه یافت.

نرگس دستیار، مدیرکل آموزش و پرورش گیلان هم در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره ماکان نصیری، دانش آموز شهیدِ جاوید الاثر مدرسه میناب گفت: باید یاد و خاطره ماکان که دانش آموز محیط یار بود را زنده نگهداریم و امانت دار خوبی برای آیندگان باشیم و محیط زیست هم که امانتی است که به دست ما رسیده و باید از آن حراست کنیم.

در این مراسم از مراقبان سلامت و داوران هم تجلیل شد.