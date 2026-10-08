رئیس شیلات شهرستان چگنی با اشاره به آغاز نخستین عملیات استحصال گوشت و خاویار در مزرعه پرورش ماهیان خاویاری رفتخان گفت: پیش‌بینی می‌شود از این مرحله حدود ۱۵ تن گوشت و یک ونیم تن خاویار درجه یک تولید و روانه بازار شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حمید همت در بازدید یکی از مزارع پرورش ماهیان خاویاری رفتخان چگنی اظهار کرد: عملیات استحصال گوشت و خاویار در این واحد تولیدی آغاز شده و همزمان سونوگرافی و تشخیص جنسیت ماهیان مولد برای شناسایی ماهیان نر و ماده و برنامه‌ریزی برای استحصال تخم در حال انجام است.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی، پیش‌بینی می‌شود در این مرحله حدود ۱۵ تن گوشت ماهیان خاویاری و نزدیک به یک‌ونیم تن خاویار درجه یک تولید و وارد بازار شود.

رئیس شیلات شهرستان چگنی با اشاره به ظرفیت این واحد تولیدی عنوان کرد: این مزرعه ظرفیت تولید حدود ۵۰ تن گوشت خاویار را دارد و تاکنون زمینه اشتغال مستقیم ۱۰ نفر را فراهم کرده است.

همت توسعه پرورش ماهیان خاویاری را از ظرفیت‌های قابل توجه بخش آبزی‌پروری شهرستان چگنی دانست و گفت:استفاده از ظرفیت‌های موجود، حمایت از سرمایه‌گذاران و توسعه واحدهای آبزی‌پروری می‌تواند به افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

وی بیان کرد: توسعه این واحدها علاوه بر ایجاد ارزش افزوده در بخش تولید، ظرفیت مناسبی برای توسعه زنجیره فرآوری و صادرات محصولات شیلاتی در استان ایجاد می‌کند.