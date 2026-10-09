برنامه توزیع صبحانه سالم با همکاری آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی زرقان در مدارس این شهرستان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره آموزش و پرورش زرقان گفت: برنامه‌ای ویژه برای ترویج مصرف مواد غذایی سالم در مدارس شهرستان زرقان با همکاری اداره آموزش و پرورش و سازمان جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد.

رعیتی افزود: در این برنامه، ضمن توزیع اقلام پروتئینی میان دانش‌آموزان، آموزش‌های لازم در زمینه تغذیه صحیح و کامل ارائه شد.

او بیان کرد: ارتقای سلامت جسمانی دانش‌آموزان از طریق تامین تغذیه مناسب، یکی از اولویت‌های حوزه آموزش در مدارس است.

رئیس اداره آموزش و پرورش زرقان در پایان افزود: برگزاری این برنامه گامی مهم و اثرگذار برای آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها و دانش‌آموزان در رابطه با اهمیت رژیم غذایی کامل بود.

در ادامه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی شهرستان زرقان نیز با تأکید بر کیفیت محصولات تولیدی منطقه، بیان کرد: تولیدکنندگان داخلی تلاش دارند با رعایت استاندارد‌های بهداشتی، پروتئین‌های باکیفیتی را برای مصرف در سفره خانواده‌ها فراهم کنند.

بوذرجمهری افزود: هدف از این همکاری مشترک، ترویج استفاده از محصولات تازه و سالم در میان نسل جوان است.

او در پایان گفت: این برنامه با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ تغذیه سالم و کاهش آسیب‌های ناشی از رژیم‌های غذایی نامناسب در محیط‌های آموزشی برگزار شد.