دهمین دوره مسابقات بسکتبال کاله‌کاپ در رده سنی ۱۲ سال و در قالب مینی‌بسکتبال، با حضور تیم‌هایی از ۳۴ استان کشور در مجموعه ورزشی شهید چمران رامسر در حال برگزاری است.

این به گزارش این به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، رویداد با حضور حدود ۵۰۰ ورزشکار، مربی، سرپرست، داور و عوامل اجرایی، علاوه بر ایجاد فرصت رقابت برای استعدادهای نوجوان بسکتبال کشور، زمینه‌ای برای شناسایی چهره‌های مستعد و تقویت ارتباط و رفاقت میان ورزشکاران استان‌های مختلف فراهم کرده است.

حمید خلیلی، مسئول برگزاری مسابقات کاله‌کاپ، در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: «کاله‌کاپ در دهمین دوره خود با حضور تیم‌هایی از ۳۴ استان کشور برگزار می‌شود و در مجموع حدود ۵۰۰ نفر از ورزشکاران، مربیان، سرپرستان، داوران و عوامل اجرایی در این رویداد حضور دارند.»

وی افزود: «در هر تیم ۱۰ بازیکن به همراه یک مربی و یک سرپرست حضور دارند و تلاش ما این است که مسابقات در فضایی استاندارد، منظم و در شأن ورزش پایه برگزار شود.»

خلیلی با اشاره به اهمیت برگزاری مسابقات رده‌های پایه اظهار کرد: «مینی‌بسکتبال یکی از مهم‌ترین مسیرهای شناسایی و پرورش استعدادهای این رشته است. هدف اصلی کاله‌کاپ فقط برگزاری یک مسابقه و تعیین تیم برتر نیست؛ بلکه تلاش می‌کنیم استعدادهای برتر را شناسایی کنیم و زمینه رشد و ادامه مسیر ورزشی آنها را فراهم کنیم.»

مسئول برگزاری کاله‌کاپ ادامه داد: «در این رده سنی، نتیجه مسابقه نباید تنها معیار ارزیابی باشد. تکنیک، توانایی‌های فردی، روحیه تیمی، نظم و ظرفیت رشد بازیکنان از اهمیت بیشتری برخوردار است و این مسابقات می‌تواند فرصت مناسبی برای دیده‌شدن استعدادهای آینده بسکتبال کشور باشد.»

وی همچنین گفت: «یکی از ویژگی‌های کاله‌کاپ، ایجاد فضای رفاقت در کنار رقابت است. ورزشکاران از استان‌های مختلف کشور در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، با هم رقابت می‌کنند و در عین حال تجربه‌های جدیدی از دوستی و تعامل ورزشی به دست می‌آورند.»

خلیلی با اشاره به ظرفیت‌های رامسر برای میزبانی رویدادهای ورزشی افزود:« استان مازندران بویژه رامسر با برخورداری از ظرفیت‌های ورزشی، گردشگری و طبیعت زیبای خود، شرایط مناسبی برای میزبانی چنین رویدادهایی دارد. حضور ورزشکاران و خانواده ورزش از استان‌های مختلف، علاوه بر رونق ورزش پایه، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های نیز محسوب می‌شود.»

وی در پایان تأکید کرد:«امیدواریم بتوانیم با تداوم چنین رویدادهایی با کشف و پرورش استعدادهای جدید، سهمی در آینده بسکتبال کشور داشته باشیم.»