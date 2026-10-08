نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوادث اخیر و شرایط خوزستان در جریان جنگ رمضان، عملکرد استاندار و تیم مدیریت استان را در بازگرداندن سریع شرایط به حالت عادی، قابل تقدیر دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد کوثری روز پنجشنبه در جریان سفر به خوزستان، در خصوص نحوه مدیریت و عملکرد مدیران ارشد استان به‌ویژه استاندار خوزستان در مواجهه با تحولات و هجمه‌های اخیر موسوم به جنگ رمضان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا افزود: استان خوزستان بار‌ها مورد هجمه دشمن قرار گرفت، اما با مدیریت مدبرانه استاندار و تیم اجرایی استان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن شرایط به حالت عادی بازگشت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: به لطف الهی و با توجه به تجارب ارزشمندی که کشور و استان‌های مرزی از دوران دفاع مقدس و توطئه‌های گوناگون دهه‌های اخیر اندوخته‌اند، امور به بهترین شکل ممکن مدیریت می‌شود.

وی افزود: اگر چنین هجمه‌هایی علیه هر کشور دیگری رخ می‌داد، ساختار‌های مدیریتی آن دچار فروپاشی می‌شد، اما مسئولان و مردم ایران با اتکا به تجربیات دفاع مقدس، تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کرده‌اند.

وی با اشاره به اهداف سفر هیات اعزامی به خوزستان اظهار کزد: هدف نخست ما از سفر به خوزستان ابراز خداقوت و تقدیر از استاندار، مسئولان استانی و رزمندگانی که در خط مقدم از تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنند و هدف دوم بررسی میدانی مشکلات و مسائل منطقه و پیگیری برای حل سریع‌تر آنها است.

کوثری با تاکید بر وحدت، انسجام و حضور پرشور مردم در صحنه خاطرنشان کرد: دشمنان ملت ایران باید بدانند که با وجود این وحدت و یکپارچگی، هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند.

وی افزود: مردم خوزستان همان‌طور که در روز‌های سخت سال‌های دفاع مقدس با انسجام و رهبری امام راحل (ره) متجاوزان را از خاک میهن بیرون راندند، امروز نیز مصمم‌تر از همیشه از سرزمین و نظام اسلامی خود دفاع کرده و دشمنان را کاملا ناامید خواهند کرد.