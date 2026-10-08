دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در اصفهان گفت: سیاست این شورا در دوره جدید، فاصله گرفتن از رویدادمحوری و مناسک‌محوری و حرکت به سمت شناسایی و حل مسائل اولویت‌دار فرهنگی در سطح ملی و استانی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ قادر آشنا در نشست شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان گفت: در شورای فرهنگ عمومی کشور چهار مسئله به عنوان مسائل اولویت‌دار فرهنگی شناسایی، سند آن تدوین و برای اجرا ابلاغ شده است که ارتقای فرهنگ دینداری نوجوانان، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، فرهنگ شهروندی و مدیریت فرهنگی در دوران دفاع ملی از جمله این محورهاست.

وی افزود: در چارچوب نقشه مهندسی فرهنگی کشور تلاش شده است از پراکنده‌کاری در حوزه فرهنگ فاصله گرفته شود و هر استان بر اساس اقتضائات و مسائل بومی خود، اولویت‌های فرهنگی را شناسایی و برای حل آنها برنامه‌ریزی کند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به تدوین برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی گفت: تاکنون در ۲۸ استان کشور این برش تدوین شده و هدف آن این است که برنامه‌ها و اعتبارات فرهنگی نیز متناسب با مسائل اولویت‌دار هر استان اختصاص یابد.

آشنا، هویت دینی و هویت ایرانی و همچنین خانواده و سبک زندگی اسلامی را از مهم‌ترین مسائل فرهنگی شناسایی‌شده در استان‌ها عنوان کرد و ادامه داد: بخش قابل توجهی از مسائل فرهنگی استان‌های کشور به این دو حوزه مربوط است و به همین دلیل تمرکز بیشتری بر آنها صورت گرفته است.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری بر پیوند میان برنامه‌ریزی و مسائل اولویت‌دار فرهنگی بیان کرد: بر اساس این رویکرد، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان‌های برنامه و بودجه استان‌ها مکلف شده‌اند در فرآیند تخصیص اعتبارات، برنامه‌های استانی را بر مبنای مسائل اولویت‌دار و فعالیت‌های مستند تنظیم کنند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به وضعیت فعالیت‌های فرهنگی در استان اصفهان گفت: روند برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی استان در سال گذشته صعودی بوده و فعال شدن کارگروه‌های تخصصی از جمله کارگروه طراحی لباس متناسب با هویت بومی و نیز کارگروه‌های مرتبط با محیط زیست، فرهنگ و سلامت، نشان‌دهنده حرکت شورا به سمت فعالیت‌های تخصصی و مسئله‌محور است.