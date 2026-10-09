نقشه مهندسی فرهنگی استان با تمرکز بر پنج مسئله اولویت‌دار شامل هویت ملی و مذهبی، انسجام نهادی در مدیریت فرهنگی، سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و تقویت ظرفیت هنر و رسانه تدوین شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان در نشست شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان گفت: در فرآیند تدوین برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی، ابتدا مسائل فرهنگی استان تعیین، سپس اقدامات ملی متناسب با هر مسئله مشخص و در ادامه اهداف، برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این اهداف تدوین و شناسنامه برنامه‌ها نیز تهیه شد.

لیلا سادات ابطحی پنج مسئله اولویت‌دار فرهنگی استان را تغییر نگرش نسبت به هویت ملی و مذهبی، فقدان انسجام نهادی و راهبردی در مدیریت فرهنگی و اجتماعی، استحاله سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و سرمایه‌گذاری ناکافی و مؤثر در ظرفیت هنر و رسانه عنوان کرد.

وی ادامه داد: در حوزه هویت ملی و مذهبی، حمایت از تولید محتوا، معرفی و شناسایی مؤلفه‌های هویتی، برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری با توجه به اقوام و تقویت تولیدات مرتبط با هویت ملی و مذهبی در دستور کار قرار گرفته است.

ابطحی با اشاره به محور سبک زندگی گفت: بررسی الگوی اوقات فراغت خانواده‌ها، برگزاری همایش‌ها و مسابقات ورزشی همگانی و جشنواره‌های خانواده‌محور از جمله برنامه‌های پیشنهادی در این بخش است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان همچنین از توجه شورای فرهنگ عمومی به حوزه هنر و رسانه خبر داد و گفت: تقویت اقتصاد هنر، ایجاد نظام حمایت معنوی از تولیدات فرهنگی و هنری، حمایت از تولیدکنندگان محتوای ادبی و تاریخی و توجه به هنر‌های متعالی و سنتی در چارچوب ارزش‌های اسلامی از دیگر محور‌های این نقشه است.

ابطحی افزود: تقویت گفتمان نخبگانی، حمایت از تولیدکنندگان محتوا در حوزه ادب و مذهب، ترویج سبک زندگی خانواده‌محور و رصد مستمر شاخص‌ها و تغییرات فرهنگی و اجتماعی نیز در برنامه‌های برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به برخی موضوعات مطرح‌شده در شورای فرهنگ عمومی استان اضافه کرد: موضوع هوش مصنوعی، فرهنگ‌سازی و آموزش استفاده صحیح از این فناوری، ارتقای فرهنگ سلامت، تشکیل کارگروه حفظ حیات جنین، تحلیل یافته‌های پژوهشی مرکز رصد فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور، تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌ها و برنامه‌ها و آموزش مدیران و مسئولان استانی از جمله مصوبات و محور‌های پیگیری‌شده در این شورا بوده است.

ابطحی از پیشنهاد سه مناسبت فرهنگی برای ثبت در تقویم رسمی کشور خبر داد و افزود: روز ۲۶ خرداد به عنوان روز حفاظت از آرامستان‌های تاریخی، ۱۶ فروردین به عنوان روز «معجزه دشت مهیار» و ۱۵ مرداد به مناسبت شهادت شهید عباس بابایی به عنوان مناسبت‌های پیشنهادی فرهنگی استان مطرح شده است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو در حوزه فرهنگی استان گفت: برگزاری چهاردهمین جشنواره ملی فرش و نخستین همایش ملی و علمی «هنر و معماری حرم مطهر رضوی و نقش آن در اعتلای هنر و معماری اسلامی ـ ایرانی» از جمله رویداد‌های مهم فرهنگی پیش‌بینی‌شده در استان اصفهان است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان در پایان، احیای مرکز رصد فرهنگی و اجتماعی استان، تقویت ارتباط آن با مرکز رصد فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتقای ساختار سازمانی و نیروی انسانی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان را از نیاز‌های مهم حوزه فرهنگی برشمرد و گفت: ایجاد «خانه شورا» می‌تواند زمینه انسجام بیشتر فعالیت‌های دبیرخانه و اجرای مؤثرتر برنامه‌های فرهنگی استان را فراهم کند.