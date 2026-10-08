رقابت‌های دوومیدانی بانوان جام پرچم قهرمانی کشور، به مناسبت گرامیداشت روز ملی روستا و با حضور ورزشکاران روستایی و عشایری استان‌های مختلف، به میزبانی زاهدان برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های ملی دوومیدانی بانوان جام پرچم قهرمانی کشور، به مناسبت گرامیداشت روز ملی روستا، پنجشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور ورزشکاران روستایی و عشایری از استان‌های مختلف کشور در ورزشگاه الغدیر دهکده المپیک زاهدان برگزار شد.

این مسابقات با حضور ادهم کرد زابلی، مدیرکل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان و جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد.

ورزشکاران حاضر در این دوره از رقابت‌ها در سه ماده ۱۰۰ متر، ۸۰۰ متر و پرتاب وزنه به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان، نمایندگان استان فارس موفق به کسب هر سه مدال طلای مسابقات شدند.

نتایج رقابت‌ها به شرح زیر است:

ماده ۱۰۰ متر:

فاطمه میرزایی‌فرد از استان فارس مقام نخست را کسب کرد و آسنا بهی و فاطمه محمدی، هر دو از استان سیستان و بلوچستان، به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

ماده ۸۰۰ متر:

زهرا ابراهیمی از استان فارس عنوان قهرمانی را به دست آورد و نسترن بلوچی و فاطمه‌زهرا نظری از استان سیستان و بلوچستان به ترتیب دوم و سوم شدند.

ماده پرتاب وزنه:

نازنین‌زهرا جابری از استان فارس به مقام نخست رسید و مهنا ستوده از سیستان و بلوچستان و نازنین سلطان‌زاده از کرمان به ترتیب عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

در پایان این رقابت‌ها، طی مراسمی با حضور مسئولان کشوری و استانی، مدال‌ها و احکام قهرمانی به نفرات برتر اهدا شد.

همچنین برای مدال‌آوران این مسابقات جوایز نقدی در نظر گرفته شد که بر اساس آن، دارندگان مدال طلا ۱۵ میلیون تومان، مدال نقره ۱۰ میلیون تومان و مدال برنز ۷ میلیون تومان پاداش دریافت کردند.

برگزاری این رویداد ملی در زاهدان، علاوه بر فراهم کردن زمینه رقابت ورزشکاران روستایی و عشایری استان‌های مختلف کشور، فرصتی برای شناسایی استعداد‌های ورزشی و معرفی ظرفیت‌های ورزشی، فرهنگی و اجتماعی استان سیستان و بلوچستان به شمار می‌رود.