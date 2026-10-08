مردم مهاباد شب گذشته با حضور در اجتماع شبانه، بر حفظ وحدت و همدلی برای عبور از فشار‌های مختلف تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، جنگ تاب‌آوری تنها به میدان رویارویی نظامی محدود نمی‌شود و اقتصاد، امید، اعتماد و اراده مردم نیز بخش مهمی از این میدان است.

در این خصوص، شرکت‌کنندگان در تجمع شبانه، وحدت و همدلی را از عوامل اصلی تقویت توان کشور دانستند و بر نقش مردم در حفظ آرامش، امید و ایستادگی در برابر فشار‌ها تأکید کردند.

جوانان نیز در این اجتماع به عنوان سرمایه انسانی کشور مورد توجه قرار گرفتند؛ نسلی که می‌تواند با دانش، انگیزه و اراده، در ساختن آینده‌ای قوی‌تر برای ایران نقش‌آفرین باشد.

شرکت‌کنندگان همچنین بر این باور بودند که تاب‌آوری اجتماعی زمانی شکل می‌گیرد که مردم در کنار یکدیگر بایستند و امید به آینده را حفظ کنند.