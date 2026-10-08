پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه به رئیس سازمان برنامه و بودجه

پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه به رئیس سازمان برنامه و بودجه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی پیامی درگذشت والده سید حمید پورمحمدی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

جناب آقای سید حمید پورمحمدی؛ معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

درگذشت والده مؤمنه و گرامیتان را به جنابعالی، خانواده محترم و سایر بازماندگان تسلیت می‌گویم و برای آن فقیده سعیده، رحمت و رضوان الهی و حشر با صالحین را مسئلت می‌نمایم.