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حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، طی پیامی درگذشت والده سید حمید پورمحمدی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، طی پیامی درگذشت والده سید حمید پورمحمدی را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسماللهالرحمنالرحیم
جناب آقای سید حمید پورمحمدی؛ معاون محترم رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
درگذشت والده مؤمنه و گرامیتان را به جنابعالی، خانواده محترم و سایر بازماندگان تسلیت میگویم و برای آن فقیده سعیده، رحمت و رضوان الهی و حشر با صالحین را مسئلت مینمایم.