به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، امروز کارکنان فراجا و اقشار مختلف مردم استان با حضور در گلزار مطهر شهدا با آرمان‌های والای شهیدان. الامقام، تجدید پیمان کردند.

به مناسبت هفته نیروی انتظامی در مراسمی از کارکنان پلیس راهور استان تجلیل شد.

به مناسبت هفته فراجا جمعی از کارکنان فرماندهی انتظامی استان اقدام به اهدای خون کردند.

با هدف ترویج ورزش، نشاط اجتماعی و سبک زندگی سالم و گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، همایش دوچرخه‌سواری در سنندج برگزار شد.