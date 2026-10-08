مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در اصفهان: جشنواره فیلم کودک و نوجوان امسال با استقبال گسترده مردمی و رکوردشکنی فروش سینما‌ها همراه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حامد جعفری در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان گفت: سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان امسال با وجود پیش‌بینی‌ها درباره کاهش استقبال، با حضور گسترده مردم، افزایش مشارکت کودکان و نوجوانان و ثبت رکورد فروش در سینما‌های مردمی برگزار شد.

وی افزود: امسال ۷۷۱ اثر به جشنواره ارسال شد که از میان آنها ۱۱۷ اثر با مشارکت و حضور مردمی به جشنواره راه یافت و در بخش بین‌الملل نیز ۱۷ اثر مورد بازبینی قرار گرفت.

جعفری افزود: امسال بخش‌های ویژه جشنواره حذف و بخش‌های مختلف بر اساس استاندارد‌های جشنواره به صورت مجزا طراحی شد و توجه بیشتری نیز به عوامل کودک در تولید آثار و بخش‌های مختلف جشنواره صورت گرفت.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی با اشاره به برگزاری یکپارچه جشنواره ادامه داد: برای نخستین‌بار فضای جشنواره به شکل یکپارچه و با همکاری مدیریت شهری اصفهان آماده شد و بخش حرفه‌ای داوران کودک و نوجوان نیز با استقبال قابل توجه همراه بود؛ به‌گونه‌ای که بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ کودک و نوجوان در این بخش مشارکت کردند.

جعفری با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ گفت: جشنواره امسال تلاش کرد ارتباط خود را با مردم و فضای اجتماعی جامعه حفظ کند و در شب‌های برگزاری جشنواره، در کنار تجمعات شبانه مردم، یکی از آثار جشنواره به نمایش درآمد و این برنامه به محلی برای ابراز همبستگی با مردم تبدیل شد.

وی برگزاری نشست‌های تخصصی و پرسش و پاسخ با عوامل فیلم‌ها را از دیگر برنامه‌های امسال دانست و گفت: تقریباً همه صاحبان آثار از این نشست‌ها استقبال کردند و این برنامه فرصتی برای ارتباط مستقیم فیلمسازان با مخاطبان و پاسخ به پرسش‌های آنان فراهم کرد.

جعفری با اشاره به استقبال از نمایش‌های دانش‌آموزی گفت: امسال برنامه نمایش آثار برای دانش‌آموزان با استقبال بسیار خوبی مواجه شد و حضور مخاطبان در این بخش افزایش یافت. همچنین بر اساس آمار‌های ثبت‌شده از سال ۱۳۹۸، فروش فیلم‌های کودک در ایام برگزاری جشنواره امسال حدود ۱۰ درصد افزایش داشته و جشنواره توانست رکورد فروش در سینما‌های مردمی را جابه‌جا کند.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی توانمندسازی سینمای ایران را از دیگر محور‌های جشنواره امسال عنوان کرد و افزود: در این دوره با استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، کارگاه‌هایی برای فعالان سینمایی برگزار شد و ۳۵ نفر در دوره‌های آموزشی مرتبط با مناسب‌سازی آثار شرکت کردند.