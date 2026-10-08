معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: فاجعه شهدای کودکان و نوجوانان میناب و اتفاقاتی که در یک سال گذشته در جنگ جریان تحمیلی در حوزه کودک و نوجوان رخداد، فضای جدیدی برای مشارکت همه نهادها، گروه‌ها ومجموعه‌ها ایجاد کرده به گونه ای که سعی می‌کنند در برگزاری هر چه بهتر ویژه برنامه‌های هفته ملی کودک مشارکت داشته باشند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، فرهاد فلاح معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر به تشریح برنامه هفته ملی کودک پرداخت.

سؤال: جناب فلاح اول از کتاب‌ها شروع می‌کنید یا اول از برنامه‌های هفته ملی کودک؟

فلاح: از هفته ملی کودک شروع می‌کنم، خیلی متشکرم که این وقت را اختصاص دادید به هفته ملی کودک ما از پانزدهم تا بیست و یکم هفته ملی کودک را در کشورمان داریم اگر به جای جای کشور نگاه کنید و در خبر‌ها خیلی امسال پر طمطراق و پر سر و صدا هفته ملی کودک دارد برگزار می‌شود.

سؤال: چرا؟ تفاوتش نسبت به سال‌ها و سنوات گذشته چیست؟

فلاح: ما امسال در واقع بیش از ۶۰ نهاد و گروه را پای کار آوردیم و نمی‌توانیم هم انکار بکنیم جریان شهدای کودک و نوجوانان و اتفاقاتی که در یک سال گذشته افتاده در حوزه کودک و نوجوان یک روح جدیدی را به این فضا دمیده و همه نهادها، گروه ها، مجموعه‌ها سعی می‌کنند که با هر موضوعی که هستند یک بخشی را برای کودک و نوجوان باز بکنند و این خیلی تأثیرگذار بوده و رغبت خیلی زیادی را ایجاد کرده سال ۱۹۵۹ در واقع سازمان ملل یک مصوبه‌ای را برای روز جهانی کودک صادر می‌کند و به کشور‌ها این پیشنهاد را می‌دهد و این توصیه را می‌کند که در واقع متناسب با فرهنگ و بوم و جغرافیای منطقه خودشان یک زمانی را برای حوزه کودک و نوجوان انتخاب بکنند که در کشور ما این ایام انتخاب شده هر سال یک شعاری انتخاب می‌شود و یک تقویمی را ارائه می‌کنند که امسال شعار هفته ملی کودک لبخند کودکان الفبای وطن هستش که با مشورتی که در شورای سیاستگذاری هفته ملی کودک با حضور ۶۰ نهاد و سازمان و گروه‌های مردمی بوده اتفاق افتاده است.

یک تقویمی دارد که در واقع از روز گذشته شروع شده و امروز هم تا ۲۱‌ام ادامه پیدا می‌کند در این ایام یکی از تلاش‌هایی که ما کردیم در شورای سیاستگذاری و بنده به عنوان دبیر هفته ملی کودک این بوده که کار را از یک کار سازمانی و دولتی و نهادی ببریم به سمت تمام طیف‌های جامعه، حتی خود خانواده در درون خانواده یک روزی به اختصاص دهند به اینکه بچه هایشان را احترام کنند و مراسم بگیرند.

سؤال: علی رغم اینکه خیلی از سازمان‌ها و نهاد‌ها جنابعالی اشاره کردید که امسال پای کار هفته ملی کودک هم بوده‌اند.

فلاح: بله مثلا ما الان فردا موضوعمان، موضوع خانه جایی است که صدای کودکان باید شنیده بشود است و ما از همه خانواد‌ها دعوت می‌کنیم که حتما فردا در خانه هایشان برنامه ویژه‌ای برای کودکان و نوجوان داشته باشند.

فلاح: اگر یادتان باشد در دهه‌های گذشته ما یک روز را صدا و سیما کلا از صبح تا شب برای ما کارتون پخش می‌کرد فیلم پخش می‌کرد و اینها، الان این به نوعی کمتر شده است.

سؤال: بله، تعداد شبکه‌ها آن موقع کم بود الان تعداد شبکه‌ها بیشتر شده الان یک شبکه خاص خودشان را دارند که در ۲۴ ساعت روز تمام خانه‌هایی که بچه کوچک دارند می‌دانند که یعنی دیگر از این شبکه کودکی که هست پویایی که هستش تقریبا می‌شود گفت که تلویزیون‌های منازل خارج نمی‌شود.

فلاح: من چند نکته را عرض بکنم که اگر خانواده‌ها بخواهند یک بهره بیشتری ببرند شاید این اطلاعات و اخبار برای آنها خوب باشد معمولا در کلاس اول اواخر سال تحصیلی جشن الفبا می‌گیرند برای بچه ها، چون بچه‌ها با الفبا آشنا شدند از سال گذشته یک طرح جدید در هفته ملی کودک شکل گرفته به نام جشن ملی نوخوان‌ها، برای بچه‌های کلاس دومی است کلاس دومی‌ها را سازماندهی کردیم برای اینکه جشن ورود به کتابخانه را برای آنها برگزار بکنیم این با همکاری در وزارت آموزش و پرورش، مقطع ابتدایی یعنی کل مدارس در سراسر کشور و کانون پرورش فکری، مدارس بچه‌ها را به صورت گروهی می‌آورند در مراکز کانون پرورش فکری یک جشنی در این هفته برگزار می‌شود بچه‌ها آشنا بشوند با ساختار کتاب، کتابخانه و شیوه‌ی در واقع بهره گیری و بهره وری از کتابخانه که ما نام این را گذاشتیم جشن ملی نوخوان‌ها همین جا دعوت می‌کنم هم از همه مدارس و هم از همه خانواده‌ها برای اینکه بچه هایشان را در این هفته در هفته ملی کودک ببرند به مراکز کانون پرورش فکری برای اینکه در این جشن ملی نوخوان‌ها شرکت بکنند بسیار برای بچه‌ها جذاب است که بعد از مرحله خوانش که در واقع مهارت پیدا کردند بتوانند در این عرصه بزرگتری به نام کتابخانه نقش ایفا بکنند ما سال گذشته چند صد هزار نفر از بچه‌ها در سراسر کشور پایه دوم ابتدایی در این برنامه شرکت کردند و امسال و ۱۲۵ کلاس دومی هزار عضو کانون پرورش فکری شدند.

سؤال: که ادامه بدهند حضورشان را در کانون‌های پرورشی در کتابخانه‌ها به ویژه و بتوانند استفاده بکنند از کتاب‌هایی که شما دارید.

فلاح: بله، ما الان بخشی از این کودکان مشق هایشان می‌آورند در مراکز کانون پرورش فکری می‌نویسند با مربیان تعامل می‌کنند گفت‌و‌گو می‌کنند این فرصت بسیار خوبی است که خانواده‌ها از این ظرفیت استفاده کنند و یکی از مهمترین برنامه‌های ما در سطح کشور است که وجود دارد، ۱۸ مهر روز قصه است ما درخواست کردیم از همه گروه ها، نهادها، مجموعه‌ها برای اینکه هر کسی در هر جایی هست در هر طیفی هست در هر صنفی است از بیمارستان‌ها و در واقع کودکستان‌ها تا سطح مدارس و سینما و سالن‌های تئاتر شروع کنند به قصه گویی برای بچه هایشان و این در واقع در سال گذشته خیلی خوب برگزار شد امسال هم پیش بینی می‌کنیم این اتفاق بیفتد این هم از آن فضا‌هایی است که در هفته ملی کودک توصیه می‌کنم همه بزرگواران استفاده کنند.

سؤال: ما حدودا یک دقیقه‌ای فرصت داریم می‌خواهیم از این فرصت استفاده بکنیم، چون دست پر هم آمدید آن کتاب‌ها را معرفی کنید که هموطنان عزیز و ارجمندمان بدانند.

فلاح: بله، من قبل از اینکه این کتاب را معرفی کنم یک کتاب آوردم برای رده سنی نوجوان، ما شصتیم سال کتابخانه‌های سیار را در کشور داریم به لحاظ تمدنی و فرهنگی جزو معدود کشور‌هایی هستیم که در واقع کتابخانه سیار را با این پیشنیه داریم و امسال در واقع شصتمین سال را جشن می‌گیریم، یک کتابی در حوزه نوجوان معرفی می‌کنم، چون معمولا آقای دکتر علامتی می‌آیند بیشتر در حوزه کودک معرفی می‌کنند ما در حوزه نوجوان، این جدیدترین کتابی است که آقای دکتر حداد عادل منتشر شده ایشان سفرنامه راه مشهد را دارند سفرنامه مسیر مشهد در سن ۹ سالگی برایشان اتفاق افتاده ولی در سن ۸۰ سالگی نوشتند.

سؤال: این نگارش آن به ادبیات نوجوان برگردان شده درست است؟

فلاح: خیر خودشان با قلم نوجوان نوشتند.

سؤال: با قلم خودشان این کار را کردند، چون کتاب این سفرنامه راه مشهد برای ما که بزرگتر هم هستیم با قلم ایشان است.