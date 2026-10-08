حافظ صادقی گرجان، بازنشسته صدا و سیما و فعال حوزه ورزش، پس از پیمودن مسافتی ۹۸۰۰ کیلومتری در ۸ مرحله مختلف، سرانجام به بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) در مشهد مقدس رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سفر طولانی حافظ صادقی گرجان، با الهام از آیة شریف «أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» برنامه‌ ریزی شده بود و با هدف حمایت از مردم مظلوم غزه، تجلیل از جبهه مقاومت و تقویت پیوند میان استان‌ های مختلف کشور انجام گرفت.

ورزشکار اردبیلی در این سفر که از اردبیل آغاز شده بود، با عبور از ۳۱ استان ایران، مسیرهای مختلفی را پشت سر گذاشت. وی در مرحله پایانی این سفر، مسیر محل شهادت حضرت امام خامنه‌ ای در خیابان شهید کشور دوست تا بارگاه امام رضا (ع) را با شعار «انا علی العهد - ایران امام رضا (ع) - خون‌ خواه و جان‌ فدا» پیمود و به مشهد مقدس رسید.

این سفر هشت‌ مرحله‌ ای شامل محورهای مختلفی از جمله یادمان شهدای شلمچه، خلیج فارس، مرزهای مهران و نجف و کربلا و مسیرهای داخلی ایران بوده است. شعارهای مطرح شده در این مراحل، طیف گسترده‌ ای از مفاهیم ملی و اعتقادی از جمله «خلیج همیشه فارس»، «مقاومت زنده است»، «حقوق بشر و حقوق ضدبشر غربی» و «سرباز وطن» را در بر گرفته بود.

تداوم مسیر با شعار یادمان شهدای مکتب مقاومت

این رکاب‌ زن حماسی اعلام کرد که پس از استراحت در مشهد مقدس، مرحله بعدی سفر وی شامل پیمودن مسیر مزار حاج قاسم سلیمانی از کرمان تا میناب خواهد بود.

وی تأکید کرد که در این مرحله نیز با شعار «انا علی العهد - به یاد ماکان و شهدای مدرسه شجریه طیبه» به مسیر خود ادامه خواهد داد.