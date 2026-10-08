مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان ضمن تاکید بر اولویت کاری این اداره‌کل برای حمایت از واحد‌های تولیدی، از تدوین راهکار‌هایی برای اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری اراضی صنعتی و تسهیل در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری اراضی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان بیان کرد: با هدف جذب سرمایه‌گذاران جدید و جلوگیری از خروج سرمایه، مقرر شد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با نگاهی ویژه، بازنگری در قیمت‌گذاری و تقویت بسته‌های تشویقی را در دستور کار فوری قرار دهد تا شاهد رونق بیش از پیش در شهرک‌های صنعتی استان باشیم.

مدیرکل صمت خوزستان در ادامه با اشاره به تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی طرح‌ها افزود: برای عبور از روش‌های سنتی و بهره‌گیری از ابزار‌های نوین مالی، بنگاه‌های اقتصادی مستعد شناسایی شدند و پیگیری‌های لازم برای تسهیل دسترسی آنها به منابع مالی از طریق بانک‌های استانی و ملی به‌صورت متمرکز انجام خواهد شد.

روانبخش به تدابیر اتخاذ شده برای تامین سوخت صنایع در فصل سرما اشاره کرد و گفت: با هدف پایداری فعالیت‌های تولیدی و صنعتی، برنامه‌ریزی‌های لازم جهت تامین و ذخیره‌سازی سوخت فصل پاییز و زمستان صورت گرفته است.

مدیر کل صمت خوزستان ادامه داد: در این راستا، هماهنگی‌های لازم با شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و استانداری خوزستان برای ایجاد همکاری مشترک و جلوگیری از بروز هرگونه چالش در زنجیره تامین سوخت صنایع انجام شده است.