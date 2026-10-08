معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در گردهمایی سازمان‌های مردم‌نهاد منتخب کشور با تأکید بر اینکه حکمرانی مطلوب بدون ارزش‌آفرینی و مشارکت فعال آحاد جامعه ممکن نیست، سمن‌ها را پیش از آنکه بازوی دستگاه قضایی باشند، یاور مردم در استیفای حقوق دانست.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست و گردهمایی سازمان‌های مردم‌نهاد منتخب سراسر کشور در حاشیه همایش سراسری معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با حضور نمایندگان حضوری و برخط سمن‌ها برگزار شد.

در این گردهمایی، امیری اصفهانی با تبیین جایگاه بنیادین تشکل‌های مردمی تصریح کرد: حکمرانی مطلوب، تحول همه‌جانبه و گسترش عدالت در جامعه، یک اصل غیرقابل‌انکار و در گرو مشارکت به‌هنگام، هوشمندانه، فعال و مؤثر آحاد مردم است.

وی با اشاره به سیره معصومین و کلام امام صادق (ع) مبنی بر اینکه حاجات و مطالبات مردم نعمتی الهی است، از سمن‌ها خواست تا این مسئولیت خطیر را فرصتی بی‌بدیل در پیشگاه وجدان عمومی و خداوند بدانند. وی در تشریح شأن وجودی نهاد‌های مردمی تصریح کرد: سمن‌ها پیش از آنکه بازوی اجرایی دستگاه قضایی یا مراجع اداری باشند، در جایگاه یاور مستقیم مردم برای استیفای حق قرار دارند و نباید به هیچ عنوان از این رسالت و نقش مدد‌رسانی غفلت کنند.

این مقام قضایی با راهبردی خواندن همکاری تشکل‌های مدنی با نظام پیشگیری کشور، از آمادگی کامل قوه قضائیه برای پشتیبانی از فعالیت‌های ضابطه‌مند آنان سخن گفت و افزود: دستگاه قضایی در چارچوب قانون و اساسنامه‌های سمن‌ها، از هیچ مساعدتی برای تسهیل امور فروگذار نمی‌کند. سمن‌ها باید افزون بر مباشرت مستقیم در اقدامات، نقش مشاوری امین را برای دستگاه قضایی و ساختار پیشگیری ایفا کنند.

امیری اصفهانی تقویت پیوند میان‌بخشی و هم‌افزایی فرابخشی میان سمن‌ها را یک ضرورت حیاتی برشمرد و تأکید کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد باید فراتر از حدود فعالیتی اختصاصی خود، با ایجاد انسجام تشکیلاتی زمینه تبادل مهارت، تجربه و گردش سریع داده‌ها را فراهم سازند و با جذب جمعیت بیشتر، اعضای خود را به الگو‌های عینی و عملیاتی در اشاعه فرهنگ پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی بدل کنند.

وی با تضمین اینکه دستگاه قضایی با آغوش باز پذیرای نقد‌های صریح و دغدغه‌های فعالان مدنی است، از تشکل‌ها خواست هرگونه مانع و ملاحظه اجرایی را بدون تعارف منعکس کنند تا روند مانع‌زدایی با بهره‌گیری از توان حاکمیتی گام‌به‌گام به ثمر بنشیند.

در پایان این گردهمایی، امیری اصفهانی تاکید کرد: تمام دیدگاه‌ها، چالش‌ها و راهکار‌های ارائه‌شده از سوی نمایندگان سمن‌های حاضر و غیرحضوری جمع‌بندی و در قالب یک بسته اجرایی منسجم تدوین شود. وی خاطرنشان کرد: هر قدم تشکل‌ها در مسیر مصلحت‌اندیشی، اصلاح اجتماع و کاهش آسیب‌ها، زمینه‌ساز تعجیل در ظهور منجی عالم بشریت خواهد بود.